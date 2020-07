REGATE FIV, CICO: LA PICCOLA OLIMPIADE DELLA VELA AZZURRA A FOLLONICA ANTICIPATA DI UNA SETTIMANA

CICO a Follonica, nuove date: 17-20 settembre





Le classi olimpiche, gli equipaggi delle squadre federali, le giovani promesse e i vecchi leoni di sempre: la vela a cinque cerchi assegna come ogni anno i suoi titoli italiani in un evento unico con centinaia di veliste e velisti in gara.

Quest’anno il CICO è a Follonica (Grosseto), e rispetto al previsto la data è anticipata di una settimana, per evitare la concomitanza con un campionato europeo.

Tutti al CICO Follonica 2020 dal 17 al 20 settembre!

Foto: MARTINA ORSINI

