Selezione Zonale a Squadre Classe Optimist: La squadra del Circolo Velico Ravennate domina nelle acque di casa

Scritto da Redazione Italia, Marinas, News, Regate, Sport

Marina di Ravenna - Si sono svolte a Marina di Ravenna le regate valide per la Selezione Zonale a Squadre della Classe Optimist.

Le prove, valide per conquistare il pass necessario per partecipare al Campionato Italiano in programma a Follonica tra il 31 luglio e il 2 agosto, sono state dominate dal team del Circolo Velico Ravennate, organizzatore della manifestazione.

Guidata da Nina Ivaldi, la compagine bizantina, composta da Lorenzo Pleiadi Lampronti, Francesca Gabbricci e Lorenzo Ricci, e allenata da Gianni “Spike” Maioli, ha vinto tutte le prove disputate, compresa la finale disputata contro il Team Vela Cesenatico.

Al terzo posto ha chiuso un altro team composto da atleti del sodalizio sito in Via Molo Dalmazia (Valentina Ghirelli, Edoardo Masotti, Linda Raspadori e Amerigo Bottura).

Quarto ha chiuso il team rappresentate la Scuola Vela di Cervia.

