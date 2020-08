RS FEVA e 500 A GARGNANO-LAGO DI GARDA

VENTO LEGGERO PER LA PRIMA GIORNATA A GARGNANO DEL SUMMER MEETING

GARGNANO – Prime schermaglie al “5° Summer Meeting – Trofeo Centrale del latte di Brescia”, regata che doveva disputarsi durante le vacanze di Pasqua che il nuovo calendario della XIV zona di Federvela ha ri-collocato in questo mese d’agosto, durante la pausa delle sfide del foil del Persico69F che torneranno dal 10 al 12 agosto. Nella prima prova su un campo di gara a nord di Gargnano e in condizioni di vento leggero affermazione per i giovani velisti veneti di Brenzone, Lamberto Ragnolini e Lorenzo Orlandi che si sono trovati a correre proprio di fronte, ma sulla riva bresciana, alla loro Castelletto di Brenzone. In seconda posizione hanno chiuso Riccardo ed Anna Cecchetto del CV Ravennate, terzo l’equipaggio gargnanese con Riccardo Andreoli e il suo nuovo prodiere Leonardo Cerutti.

Nella flotta dell’acrobatico Rs 500 dominano i velisti del PerSport del lago di Como con Marchesi-Del Rosso primi, il team femminile Giulia Rossi e Adriana Campanella al secondo, terzi Rossi e Andreani sempre del PerSport di Domaso. Domani e lunedì si spera in un vento più generoso, soprattutto che riesca a spezzare la calura che accompagna il Garda in questo fine settimana. Il primo bilancio riguarda la partecipazione con ben 52 equipaggi in acqua.

