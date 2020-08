Campionato Italiano a Squadre Optimist: Il trofeo torna in casa Fraglia Vela Riva

Riva del Garda - Torna in casa Fraglia Vela Riva il trofeo del Campionato Italiano a Squadre Optimist 2020: per il terzo anno consecutivo, i giovani atleti Fragliotti si sono scontrati in finale con i portacolori del Tognazzi Marine Village, riconquistando il titolo su cui avevano già messo il sigillo nel 2018.

La prestazione della squadra benacense, nelle acque di Follinica, è stata impeccabile, con una scia ininterrotta di successi nel Round Robin e poi due vittorie secche per 2-0, prima in semifinale con il Circolo della Vela Muggia, e poi in finale con il Tognazzi Marine Village.

Mauro Berteotti, allenatore della squadra Optimist della Fraglia Vela Riva, ha commentato: “Che grandi soddisfazioni ci hanno regalato i nostri ragazzi in questi giorni! Sono stati sempre tranquilli e coordinati tra loro, mostrandosi capaci di far gioco di squadra nei momenti più tragici. Siamo felici di riportare a casa il trofeo italiano. Questo titolo, che per me come allenatore rappresenta la quinta vittoria in un Campionato Italiano a Squadre Optimist e si aggiunge alla vittoria di quand’ero un piccolo velista, ha una valenza emotiva molto importante e, per l’affetto che mi lega a questa manifestazione, in un certo senso mi rende doppiamente orgoglioso. ”.

Hanno regatato per la squadra Optimist della Fraglia Vela Riva Alex Demurtas, Mosè Bellomi, Victoria Demurtas, Lorenzo Ghirotti e Mattia Di Lorenzo.

