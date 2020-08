19 settembre 2020: Il mare di Chioggia torna a riempirsi di vele

Confermato l’appuntamento con la IX edizione di Chioggia Vela a settembre 2020

CHIOGGIA- Il mare di Chioggia è pronto a tornare a riempirsi di vele. Il consiglio direttivo del Circolo Nautico Chioggia ha infatti confermato l’appuntamento con la IX edizione di Chioggia Vela, la manifestazione voluta dal Circolo Nautico Chioggia e dal Comune di Chioggia con lo scopo di riproporre la centralità della vita di mare in una città tradizionalmente, culturalmente ed economicamente votata al mare.

Sulla scia del successo ottenuto lo scorso anno, con le 45 imbarcazioni sulla linea di partenza che hanno segnato il nuovo record della kermesse, l’appuntamento sarà per il primo pomeriggio di sabato 19 settembre nel campo di regata situato antistante la spiaggia di Sottomarina.

“Stiamo lavorando per mettere a punto gli ultimi dettagli per l’edizione 2020 di ChioggiaVela che presenteremo nelle prossime settimane” spiega il presidente del Circolo Nautico Chioggia Corrado Perini. “Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia Covid-19, che ci imporranno in parte di modificare quello che è il tradizionale calendario che ha caratterizzato le ultime edizioni, non volevamo assolutamente perdere questa edizione. Stiamo lavorando per realizzare un’evento in linea con quello che è il protocollo di sicurezza redatto dalla Federazione Italiana Vela e speriamo di poter ripetere il grande successo ottenuto lo scorso anno”.

