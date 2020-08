38° Meeting del Garda Optimist: Poco più di dieci giorni al via dell’edizione 2020

Riva del Garda- Si scaldano i motori in casa Fraglia Vela Riva per l’imminente inizio dell’evento più atteso della stagione agonistica fragliotta, il Meeting del Garda Optimist 2020, che prenderà il via il 19 agosto con la Country Cup, per poi proseguire dal 20 al 23 con le regate di flotta.

L’evento, che dal tradizionale weekend Pasquale si è spostato ad agosto per via delle restrizioni imposte dal lockdown, non lascia a desiderare dal punto di vista della numerosità dei partecipanti, che a partire dal 19 agosto si ritroveranno a Riva del Garda in rappresentanza di diverse Nazioni.

Sono infatti oltre 500 i giovani velisti che al momento hanno confermato la propria partecipazione, e il numero potrebbe aumentare ulteriormente di qualche unità, dal momento che c’è ancora tempo per iscriversi fino al 10 agosto.

Alfredo Vivaldelli, Presidente della Fraglia Vela Riva, ha commentato: “Tutto il circolo si sta preparando ad ospitare l’evento che da anni più ci contraddistingue nel mondo. Anche l’edizione di quest’anno è “da record”, a modo suo: la risposta degli atleti e delle loro famiglie è stata estremamente positiva e dal canto nostro metteremo in campo tutte le misure per far vivere un evento divertente, sportivo ma sopratutto in completa sicurezza. E’ proprio la sicurezza di tutti i partecipanti la nostra priorità per il Meeting del Garda Optimist 2020”.

La 38° edizione del Meeting del Garda Optimist è supportata da Kinder Joy of Moving, Montura, Blue Blue, Farblue, Armare Ropes, Omkafe, Nunu’s, Garda Trentino, Riva del Garda Fierecongressi e dalla Provincia Autonoma di Trento.

Foto: Zerogradinord

