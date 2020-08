La FIV a supporto della sfida italiana dello Yacht Club Costa Smeralda per la Youth America’s Cup ad Auckland 2021

Assicurato sostegno tecnico nella selezione dell’equipaggio (due ragazzi e due ragazze tra 18 e 25 anni), a bordo dei monotipi foiling Persico 69F agli eventi di agosto e settembre

La Federazione Italiana Vela accoglie con piacere e assicura supporto concreto a una nuova sfida, quella dello Yacht Club Costa Smeralda per portare un giovane equipaggio italiano (due atleti e due atlete) alla Youth America’s Cup di Auckland nei primi mesi del 2021, con un team chiamato Young Azzurra.

Dopo Luna Rossa Prada Pirelli Team e il Circolo della Vela Sicilia, primo sfidante e challenger of record della XXXVI America’s Cup, un altro club velico affiliato alla FIV si lancia in un progetto internazionale di grande rilevanza, a conferma dello stato di salute della vela italiana.

La Youth America’s Cup è una regata organizzata dallo yacht club Defender dell’America’s Cup, il Royal New Zealand Yacht Squadron di Auckland e si svolgerà a bordo di barche foiling monotipo dal 18 febbraio al 12 marzo 2021, inserendosi tra le fasi conclusive della Prada Cup, le regate per la selezione dello sfidante al Defender e l’America’s Cup propriamente detta in programma a partire dal 6 marzo 2021.

L’ambizioso progetto nasce dalla volontà dello Yacht Club Costa Smeralda di investire nei giovani incentivando la passione delle nuove generazioni per la vela in un’ottica di parità di genere.

Dopo la prima sfida italiana all’America’s Cup con Azzurra a Newport R.I. nel 1983, nel 2021 un team dello YCCS tornerà a rappresentare l’Italia nell’orbita del trofeo velico più prestigioso.

Al progetto dello YCCS, nato tra gli animatori del circuito Persico 69F Cup con il nuovo monotipo foiling italiano, la FIV ha assicurato da subito il massimo supporto, a partire da una serie di riunioni alle quali ha partecipato lo stesso Presidente Francesco Ettorre e il Consigliere nazionale Domenico Foschini responsabile del settore giovanile.

Lo skipper designato del team per il circuito Persico 69F CUP sarà Ettore Botticini, giovane match racer emergente. Gli altri membri dell’equipaggio verranno definiti attraverso osservazioni durante i Grand Prix del circuito e nel corso delle sessioni di allenamento. Si tratta di una grande opportunità per i giovani velisti di talento a livello nazionale per entrare a far parte del team Young Azzurra.

La FIV garantirà una base tecnica al processo di selezione dell’equipaggio (da regolamento della Youth America’s Cup due ragazzi e due ragazze, di età compresa tra i 18 e i 25 anni alla data del 12 marzo 2021), che avverrà in una fase di osservazione in allenamenti e regate con la presenza di tecnici federali e l’intervento di un Panel Tecnico formato da rappresentanti della Federvela e dello Yacht Club Costa Smeralda.

Il primo evento a cui parteciperà un team in rappresentanza dello YCCS sarà il Persico 69F Revolution in programma dal 14 al 19 agosto a Gargnano, sul Lago di Garda. Il calendario poi continuerà come segue: dal 14 al 19 settembre a Malcesine, sul Lago di Garda, dal 29 settembre al 4 ottobre a Trieste, infine dal 10 al 15 novembre si concluderà a Porto Cervo.

Michael Illbruck, Commodoro dello Yacht Club Costa Smeralda, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi che lo YCCS con le sue risorse e con il supporto della Federazione Italiana Vela, del circuito Persico 69F CUP e dei suoi partner possa lanciare un progetto simile, permettendo a giovani velisti, appassionati e talentuosi, di prendere parte alla Youth America’s Cup per rappresentare non solo lo YCCS ma l’Italia intera. Il nostro obiettivo principale è quello di contribuire ad alimentare la sfera di opportunità per le giovani generazioni, permettendo loro di crescere professionalmente e anche personalmente nel mondo della vela”.

Il Presidente FIV Francesco Ettorre a sua volta ha dichiarato: “La FIV è sempre pronta a supportare iniziative di grande rilevanza e impegno dei Club affiliati. Il prestigio e la storia dello Yacht Club Costa Smeralda è da sempre un riferimento per lo sport della vela nel nostro paese e a livello internazionale. Ancora più importante per la promozione e la diffusione del nostro sport sarà avere equipaggi italiani in Nuova Zelanda all’inizio del 2021, in questo periodo difficile a livello mondiale, sia per la Coppa America con Luna Rossa Prada Pirelli Team, sia con Young Azzurra alla Youth America’s Cup, che si rivolge ai giovani che rappresentano il futuro.”

Da sottolineare che il team Young Azzurra sarà portavoce della mission di One Ocean Foundation, l’iniziativa internazionale voluta dallo YCCS per la tutela e preservazione dell’ambiente marino e costiero.

