38° Meeting del Garda Optimist: Country Cup, l’edizione 2020 va alla Gran Bretagna

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Riva del Garda- Si conclude con due prove all’attivo l’edizione 2020 della Country Cup, manifestazione che da anni porta i migliori velisti di ogni nazione a sfidarsi in una competizione tra Paesi che anticipa l’inizio dell’iconico Meeting del Garda Optimist.

Due le prove disputate in condizioni di Ora leggerissima, al punto che la terza regata, annullata a metà per due volte consecutivamente, non è mai stata completata.

La vittoria è andata alla Gran Bretagna, rappresentata da Santiago Sesto Cosby, seguito dall’Irlandese Rocco Wright e dalla Greca Elizabeth Anna Winters, prima femminile.

L’Italia, che ha fatto di Alex Demurtas il suo portacolori, conclude la Country Cup al quarto posto e la Germania chiude la top five.

Archiviata anche quest’edizione della Country Cup, è tempo ora di guardare al 38° Meeting del Garda Optimist che prenderà il via domani alle 13.00.

Oggi alle 18.00 si terrà il briefing per i coach e i partecipanti, e a seguire i saluti del Presidente della Fraglia Vela Riva, Alfredo Vivaldelli.

La 38° edizione del Meeting del Garda Optimist è supportata da Kinder Joy of Moving, Montura, Blue Blue, Farblue, Armare Ropes, Omkafe, Nunu’s, Garda Trentino, Riva del Garda Fierecongressi e dalla Provincia Autonoma di Trento.

