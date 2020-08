La Coppa Asteria ad Anzio il 12 e 13 settembre

La Coppa Asteria, classica regata di altura del Tirreno, torna il 12 e 13 settembre con la sua splendida rotta che da Anzio va verso le isole Pontine, girando intorno a Ventotene e Ponza per rientrare ad Anzio dopo un percorso di circa 116 miglia.

La Coppa Asteria, organizzata da sempre dal Circolo della Vela di Roma, vanta una storia prestigiosa.

Istituita nel 1968 su iniziativa del Professor Luigi Coari, ha visto tra i vincitori barche e timonieri di livello assoluto, tra i quali l’indimenticabile Ammiraglio Agostino Straulino a cui è stato intitolato il Trofeo messo in palio dallo Stato Maggiore della Marina Militare Italiana per il primo overall in tempo reale.

La Coppa Asteria, challenge perpetuo, viene assegnata al primo classificato IRC, mentre al primo classificato ORC andrà la Coppa del Circolo della Vela di Roma.

Saranno assegnati poi il Trofeo IOR Classic Challenge Città di Anzio alla prima classificata in IRC tra le imbarcazioni classiche dell’epoca IOR (1972-1992) e la Coppa Asteria per2 alle imbarcazioni con due persone di equipaggio.

Il bando di regata è stato pubblicato sul sito del Circolo della Vela di Roma www.cvroma.com, e le iscrizioni sono aperte online. Le imbarcazioni che avranno necessità di ormeggio saranno ospitate nel cuore della Città di Anzio grazie alla preziosa collaborazione della Marina di Capo d’Anzio.

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del Circolo della Vela di Roma, aperta tutti i giorni tranne il giovedì dalle 9 alle 14 (segreteria@cvroma.com, telefono 06.984.6861).

