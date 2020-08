Tutto pronto a Gaeta per il Campionato Italiano Assoluto. -7

Un percorso ad ostacoli quello che si sta affrontando in questi giorni che vede e vedrà coinvolti anche tutti i partecipanti. Certificazioni, foto tessera, piattaforme, app, il distanziamento dall’amato saccone delle cose inutili, distanziamento da tutto.

Ma tra una settimana quello che conterà è il distacco che ognuno riuscirà a dare agli avversari. Finalmente si andrà in acqua e potremo godere della bellezza di questo nostro sport.

Infatti i velisti lo amano questo sport e hanno dimostrato (57 iscritti ad ora) che nulla li distrae dall’obiettivo. Nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dall’emergenza sanitaria si sono allenati e stanno per affrontare un Campionato Italiano di altissimo livello.

In modo anomalo non facciamo l’elenco dei Vip presenti, che sono molti, ma in questa edizione tutti i partecipanti sono protagonisti eccellenti.

Il saluto del Presidente del CdR Costanzo Villa, direttore sportivo dello Yacht Club Gaeta: “Gaeta ed il suo Golfo ci daranno certamente il massimo. A terra tutto nuovo ed in divenire, ma in acqua sarà finalmente vento e vela di altissimo livello. Lo YCG accoglierà come sempre con gioia e dedizione questi grandissimi protagonisti della vela che duelleranno sul filo dei secondi per i titoli. Parole d’ordine COLLABORAZIONE e COMPRENSIONE”.

Il saluto del Presidente della Giuria Giuseppe D’Amico: “Le regate della Federazione ripartono all’insegna dell’entusiasmo e della responsabilità. Sono convinto che vivremo un grande evento sportivo con un alto tasso di eccellenza che dovrà coniugarsi con un alto senso di responsabilità dei partecipanti chiamati a cimentarsi con un nuovo modo di affrontare le regate a partire dall’uso di una serie di app attraverso le quali verranno pubblicati i vari comunicati ma che saranno obbligatorie anche per presentare le proteste, richieste di riparazione, cambi equipaggio e ciò con la finalità di limitare al massimo l’uso di locali chiusi e gli assembramenti.

Confido nella collaborazione di tutti i partecipanti assicurando che la giuria darà tutto il supporto possibile per evitare eventuali disagi”.

Base Nautica Flavio Gioia è un marina perfettamente attrezzato, ubicato in una posizione strategica al centro del Mediterraneo. Fondato nel 1966 da Egeo Vittorio Simeone, è oggi gestito dalla seconda generazione. Porto dotato anche di una banchina per Super Yacht, in grado di ospitare imbarcazioni fino a 80 m di lunghezza e 7 m di pescaggio e di un cantiere navale, con 7000 mq di area dedicata alla manutenzione e al refit, BNFG offre servizi ed attività di elevato standing, all’insegna di ospitalità, esperienza e comfort.

