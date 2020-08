38° Meeting del Garda Optimist: Un avvio perfetto per questa inedita edizione estiva

Riva del Garda- Perfette condizioni estive, con una calda Ora ben stesa sugli 8 nodi di intensità, hanno dettato il ritmo della prima giornata di regate della 38° edizione del Meeting del Garda Optimist, per quest’anno eccezionalmente organizzato ad agosto, in sostituzione del tradizionale weekend pasquale.

Tre le prove completate da tutte le flotte, divise in un totale di quattro batterie tra Juniores e i più piccoli Cadetti, che hanno condiviso senza intralci il campo di regata posizionato grazie alle sette boe elettriche controllate via GPS e prodotte dall’azienda Focchi, già sperimentate con soddisfazione nel corso della stagione in tutte le regate disputate sull’Alto Garda.

Nella divisione Juniores, a tenere le redini della flotta è Santiago Sesto Cosby (7-2-1), già vincitore della Country Cup di ieri, a pari punti con la Greca Elizabeth Anna Winters (4-3-3), a sua volta leader del ranking femminile. Terzo posto per Erik Scheidt (9-1-2), primo tra i portacolori italiani e già vincitore del Meeting del Garda Optimist nel 2019 tra i Cadetti. Chiudono la top-five due ragazze Italiane, Giulia Bartolozzi e Lisa Vucetti.

Tra i più piccoli ma non meno agguerriti Cadetti, guida la classifica nelle acque gardesane, che sono per lui di casa, Mattia Benamati (4-1-2), portacolori della Fraglia Vela Malcesine, seguito dallo Svizzero Edward Hirsch (5-2-1) e dal Greco Filippos Portosalte (15-6-3). Gli Italiani Artur Brighenti e Pietro Gainelli chiudono la top-five, mentre Bianca Marchesini, sesta overall, guida la classifica femminile.

Le regate riprenderanno domani alle 13.00: sulla base del ranking che si andrà a formare, la flotta sarà divisa nelle categorie Gold e Silver, che sabato e domenica si sfideranno per le finalissime del 38º Meeting del Garda Optimist.

Foto: FVR/ZGN/ATrawoeger

