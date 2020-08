38° Meeting del Garda Optimist: Il day 2 definisce Gold e Silver Fleet, domani al via le finali

Riva del Garda- Seconda giornata di regate a Riva del Garda per la flotta di quasi trecento giovani velisti impegnati nella 38° edizione del Meeting del Garda Optimist: completate anche oggi tre prove che vanno ad aggiungersi alle tre già concluse ieri, portando a sei il totale della serie e facendo subentrare lo scarto del peggior risultato.

L’Ora ben stesa, d’intensità sui 10 nodi, ha fatto divertire i piccoli atleti, che si sono lanciati in battaglie senza esclusione di colpi risultate in diversi stravolgimenti nelle classifiche delle due flotte.

Tra i giovanissimi Cadetti, a prendere il controllo della classifica è lo Svizzero Edward Hirsch che, protagonista di una serie impeccabile anche nella giornata odierna (2-1-1 i risultati parziali) si posiziona in vetta al ranking, davanti di un solo punto a Mattia Benamati (1-2-2), con cui il duello era iniziato già nella giornata inaugurale. Terzo posto, con un distacco di 15 punti, per Artur Brighenti, mentre Sofia Gisele Berteotti è quarta in classifica generale e prima nel ranking femminile.

La battaglia è accesa anche nella più esperta flotta Juniores, dove a dettare il ritmo al gruppo è Lorenzo Ghirotti (13 punti), seguito con un distacco di 5 punti da Santiago Sesto Cosby, leader dopo la prima giornata, a sua volta a pari punti con Erik Schedit. Lisa Vucetti è quarta overall e prima del ranking femminile, con 20 punti.

Le flotte, ora divise in raggruppamenti Gold e Silver, da domani saranno impegnate nelle due giornate finali del 38° Meeting del Garda Optimist, per quest’anno eccezionalmente in versione estiva.

La 38° edizione del Meeting del Garda Optimist è supportata da Kinder Joy of Moving, Montura, Blue Blue, Farblue, Armare Ropes, Omkafe, Nunu’s, Garda Trentino, Riva del Garda Fierecongressi e dalla Provincia Autonoma di Trento.

Per consultare la classifiche clicca qui

