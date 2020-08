Il 20/9 partono insieme la “Roma per 2″ e la “Roma-Giraglia”

Il Paradiso dell’Altura!

Due regate in contemporanea, una verso Sud di 539 miglia, ed una verso Nord di 255 miglia

Roma- Ripartirà tra poco meno di un mese, il 20 settembre p.v., la grande altura di Riva di Traiano con due bellissime regate in contemporanea, la classica “Garmin Marine Roma per 1/2/Tutti” e la “Roma-Giraglia”. Entrambe le regate sono aperte alla partecipazione in solitario e in doppio, oltre che in equipaggio.

Due regate molto diverse: la “Roma”, impegnativa come nessun’altra regata in Italia, porterà le barche fino a Lipari per 539 miglia da percorrere al massimo, con un solo passaggio obbligato a Ventotene nella discesa verso Sud; la “Giraglia”, con un percorso verso Nord e lo spettacolo delle isole dell’arcipelago toscano a riempire il cuore degli equipaggi di bellezza ma anche di preoccupazione, per le mille insidie tattiche del percorso. Le miglia di questa regata sono 255 ed hanno una incredibile particolarità: quella di poter essere percorse restando sempre entro le 12 miglia da una costa. Una vera occasione imperdibile per chi volesse provare l’altura in massima sicurezza.

“Saranno prese come è ovvio tutte le misure necessarie per mettere in sicurezza gli equipaggi – dichiara il presidente del CNRT Alessandro Farassino – e speriamo sia una regata tosta come meritiamo, ma anche una grande festa, seppur con le dovute distanze. Essendo una giornata elettorale, stiamo anche pensando di spostare di qualche ora in avanti l’orario della partenza, così da consentire un’agevole possibilità di voto ai regatanti”.

La “Roma” e la “Giraglia” si pongono in una situazione ideale nel nuovo calendario FIV e UVAI, perché si collocano dopo il Campionato assoluto di Gaeta del 25 agosto e prima della Coppa Italia a Punta Ala dal 2 al 4 ottobre. Le iscrizione alla Garmin Marine Roma per 1/2/Tutti e alla Roma Giraglia sono aperte sul sito www.cnrt.it

