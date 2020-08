Bronzo per Pianosi all’Europeo Under 17 di Formula Kite in Polonia

Per la vela azzurra una medaglia di bronzo Under 17 grazie a Riccardo Pianosi all’Europeo Formula Kite in Polonia. I commenti del DT Giovanile Alessandra Sensini e del tecnico Simone Vannucci

Continuano ad arrivare buone notizie dalla giovane vela azzurra. L’ultima viene dalla Polonia, dove il giovanissimo Riccardo Pianosi (Circolo Vela Portocivitanova) è salito sul podio conquistando il bronzo all’Europeo Individuale Formula Kite 2020, nella categoria Under 17. Il Kiteboard sarà nuova disciplina olimpica per la vela a Parigi 2024 ed è dunque in evoluzione a livello internazionale.

Il marchigiano Riccardo Pianosi, 15 anni, è stato superato solo da una coppia di polacchi, coronando con un podio la sua prima esperienza internazionale. Un risultato commentato così dal Direttore Tecnico Giovanile FIV Alessandra Sensini: “Riccardo è un 2005, era tra i più giovani in gara ed è passato da poco tempo sul foil. Ha fatto un ottimo campionato alla sua prima trasferta internazionale, anche grazie a un’ottima preparazione atletica e alla sua statura, che per l’età lo rende un atleta in prospettiva interessante. Riccardo negli ultimi mesi ha partecipato su invito ai raduni tecnici FIV, e questo suo risultato ci rende felici perchè dimostra la validità della scelta di aprire i raduni ad atleti più giovani. Il lavoro paga sempre!”

Nella classifica assoluta maschile il francese Axel Mazella ha vinto precedendo il connazionale Maxime Nocher e l’inglese Connor Bainbridge. In campo femminile assoluto vittoria per la polacca Julia Damasiewicz, argento della britannica Ellie Aldridge e bronzo per l’altra polacca Magdalena Woyciechowska.

I risultati degli altri atleti italiani presenti: 15° posto nella classifica assoluta maschile per il romagnolo Marco Calbucci (H20 Riccione), 21° Lorenzo Boschetti (CV Portocivitanova).

Nella classifica assoluta femminile 16° posto per la bolognese Sofia Tomasoni (Windsurfing Club Cagliari), che sfiora il bronzo Under 19 chiudendo al 4° posto di categoria; 22° per Maggie Pescetto (YC Italiano).

Il commento del tecnico Kite FIV Simone Vannucci: “Questo Europeo in Polonia era molto atteso dopo la lunga sosta senza regate. Parecchia ruggine per tutti e grande sorpresa per le condizioni meteomarine, con protagoniste le moltissime alghe sul campo di regata, che hanno favorito i polacchi, più abituati. Le alghe si ammassano sui foil e rallentano gli atleti oltre a poter provocare qualche caduta. Una variabile rispetto alle abitudini, e anche tecniche diverse per liberarsi dalle alghe, dove chi era più abituato ha avuto senz’altro vantaggio.

“Formato confermato dall’ultimo Mondiale di Doha in Qatar, con due giornate di qualifica e due di Gold e Silver, per i maschi, mentre le donne sono andate avanti con flotta singola. Nell’ultimo giorno i primi due della Gold attendevano in finale i vari vincitori delle semifinali a due prove tra il 3° e il 14°. Quindi Finale nella quale vince il primo a conquistare tre primi posti. Formato che si è rivelato avvincente tra le ragazze, meno nella flotta maschile. Percorsi di 14 minuti nelle qualifiche e molto brevi, massimo 6 minuti, per le Finali. Potrebbe diventare il formato olimpico.

Per i nostri atleti sono abbastanza soddisfatto anche se è stato commesso qualche errore in più di quanto mi aspettavo, il nostro livello è ancora in crescita e necessita di fare tanta esperienza in regate, questo vale soprattutto a livello femminile. Buono il podio del ragazzo Pianosi, alla prima regata quando solo tre mesi fa era solo un principiante sul Foil. C’è da lavorare e c’è voglia di farlo.”

