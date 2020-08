Melges 32 World Championship: Caipirinha lotta subito in vetta alla classifica

Villasimius- Entra nel vivo a Villasimius la stagione agonistica della Classe Melges 32 e lo fa impegnando la flotta prima nell’atto inaugurale delle Melges World League (22-24 agosto) e poi nel Campionato del Mondo che ha preso il via oggi ed incoronerà sabato il nuovo campione iridato di questo affermato monotipo.

Caipirinha di Martin Reintjes inizia bene la stagione, chiudendo la prima tappa al secondo posto, con un solo punto di ritardo rispetto ai vincitori, i campioni del mondo in carica a bordo di La Pericolosa.

Altrettanto positivo è l’esordio al Campionato del Mondo che ha preso il via oggi: l’equipaggio di Reintjes fa della costanza il proprio punto di forza e con risultati parziali di 2-6-4 si trova ad occupare il terzo posto del ranking provvisorio, alle spalle di Donino (6-1-2) e Homanit (3-8-1).

Il Maestrale, che nei giorni scorsi aveva accompagnato la flotta in regate impegnative, sembra aver lasciato il campo di regata di Villasimius, lasciando il posto, almeno per i prossimi giorni, ad una più leggera brezza termica: con condizioni che ogni giorno stupiscono per la loro varietà, la flotta scenderà di nuovo in acqua domani alle 13.00 per la seconda giornata di regate.

A bordo di Caipirinha regatano Martin Reintjes, Francesco Rubagotti, Gabriele Benussi, Alberto Bolzan, Stefano Ciampalini, Alessandro Tonelli, Federico Buscaglia e Alessandro Siviero. L’attività del team è coordinata dal coach Flavio Grassi.

La stagione del Caipirinha Yachting Squadron è supportata da Montura, Armare Ropes, Ethic Sport e Best Wind.

Le classifiche possono essere consultate sulla bacheca virtuale a questo link.

https://melges32.com/noticeboard

