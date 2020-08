CIRCOLO DELLA VELA BARI: DALL’OPTIMIST ALL’ALTURA TUTTI GLI ATLETI IN ACQUA IN QUESTI GIORNI

Dieci giorni pieni di impegni per gli atleti del Circolo della Vela Bari che appena rientrati dalla breve pausa estiva sono già sui campi di regata nazionali.

Iniziati ieri i Campionati italiani Optimist categoria juniores a Malcesine dove il CVBari si presenta con quattro atleti: Giulio Goffredo, Francesco Carrieri, Ludovica Montinari e Elettra Muciaccia. A Riva del Garda dal 1° al 3 settembre ci saranno altre tre regate dedicate agli optimist, cadetti. Si tratta della Coppa Presidente (nati 2009), della Coppa Cadetti (nati 2010) a cui partecipano Martina Volpicella e Maria Carla Montanaro e, infine, la Coppa Primavela (nati 2011).

Ad Arco il 29 e 30 agosto è in programma la regata interzonale 29er a cui partecipano tre equipaggi biancorossi. Si tratta di Marco Corrado e Matteo Catalano; Alfonso Palumbo e Niccolò Sbiroli; Claudia Quaranta con Carlo Vittoli. Gli stessi tre equipaggi parteciperanno subito dopo, dal 31 agosto fino al 2 settembre anche al raduno nazionale 29er. Sempre ad Arco è in corso il raduno nazionale laser (fino al 30 agosto) con il tecnico Chicco Caricato (CV Bari) e con il biancorosso Alessandro Maravalle come atleta aggregato. Inoltre sulle ventose acque del Garda ci sono Simone Ferrarese (CVBari) e Gianmarco Togni (Marina Militare) in allenamento con il loro 49er fino al 4 settembre per la ripresa della campagna olimpica verso Tokyo 2021.

Guardando alle barche d’altura, infine, è in corso a Gaeta il Campionato italiano assoluto di vela d’altura con una flotta di 57 barche e tanti protagonisti in gara per l’assegnazione degli “scudetti” della vela d’Altura. Nel Gruppo B sarà tutta da seguire la regata tra i tre gemelli del cantiere di barche a vela che fa capo alla famiglia Vitulano, imprenditori pugliesi con la passione per la vela, gli Italia Yachts 11.98: gli estoni di Sugar 3 di Ott Kikkas, con un equipaggio con tanti assi italiani come Matteo Polli, Matteo Ivaldi e il pugliese Paolo Montefusco; e gli italianissimi di Scugnizza di Vincenzo De Blasio (CC Napoli), con a bordo Daniele De Tullio (CVBari) e Andrea Ballico;e Guardamago II di Massimo Piparo (CN Capodimonte, Bolsena).

Tra gli altri protagonisti annunciati delle regate di Gaeta anche Be Wild di Renzo Grottesi con a bordo il barese Nikolaos Mascoli (CVBari); Anda Ya dell’armatore Gigi Fantozzi (LNI Bari) con a bordo i pugliesi Marco e Luca D’Arcangelo, Davide Piolla, Gianluca Pacucci, Marco Palmarini e Marco Schnabl. Infine c’è Morgan IV di Nicola De Gemmis (CC Barion) con un equipaggio composto per 7/9 da velisti pugliesi: al timone Mario Zaetta (LNI Bari) e poi Corrado Capece Minutolo (CV Bari), Antonio Bizzarro (CN Gallipoli), Roberto Innamorato (CV Bari), Fabio Affatati (LNI Bari), Andrea Quartulli (CV Brindisi).

Sempre a settembre, dal 16 al 20, sono in programma i Campionati italiani Classi Olimpiche a Follonica a cui il CV Bari parteciperà con quattro equipaggi di 49er, due laser e due allenatori con mezzi e assistenza sui due campi.

