Conto alla rovescia per il Campionato del XIV Distretto Classe Star 2020

Regata internazionale valida anche come LVI Trofeo E. Benetti Historic Event ISCYRA

Ancora una volta la Classe Star sarà grande protagonista dello storico appuntamento nelle acque di Viareggio

Viareggio- Conto alla rovescia per il classico appuntamento atteso non solo dai regatanti della Classe Star ma anche da tutti gli appassionati di Vela che anche in questa strana estate 2020 potranno assistere alle regate dell’affascinante deriva, protagonista nelle acque di Viareggio, con la suggestiva cornice delle alpi Apuane.

Da venerdì 4 settembre, infatti, su delega della FIV, la Società Velica Viareggina e il Club Nautico Versilia, con la collaborazione del CV Torre del Lago Puccini, della L.N.I. sez.Viareggio. e del Comitato Circoli Velici Versiliesi, organizzeranno il Campionato del XIV Distretto Classe Star & LVI Trofeo Emilio Benetti Historic Event I.S.C.Y.R.A. (International Star Class Yacht Racing Association) che si concluderà domenica 6 con la tradizionale cerimonia prevista presso le sale del Club Nautico Versilia alle ore 18 circa, nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19.

Il Trofeo Emilio Benetti che ha dapprima assunto la qualifica di evento Classic e successivamente, grazie all’Iscyra, è stato considerato anche Historic permettendone la consacrazione a livello internazionale, venne istituito negli anni sessanta da Maurizio Benetti, allora titolare con il fratello del cantiere MB Benetti, per ricordare il padre Emilio, uno dei personaggi più importanti della marineria viareggina, fondatore della dinastia di costruttori di velieri, barcobestia, rimorchiatori e mercantili che hanno fatto grande il nome di Viareggio in tutto il mondo.

Le regate (ne sono previste sei complessivamente e non ne potranno essere corse più di due al giorno, con anticiparsi al massimo di una prova) prenderanno il via dopo il briefing previsto alle ore 10.30 di venerdì 4 settembre: il segnale di avviso per la prima prova sarà dato alle ore 12,55.

Le prove proseguiranno sabato e domenica: il Trofeo E. Benetti sarà valido anche con due prove complete mentre bisognerà disputarne almeno tre per assegnare il Campionato di Distretto.

Nel corso della cerimonia conclusiva saranno premiati i primi tre equipaggi classificati del Campionato di Distretto mentre il Trofeo Challenge del Campionato di Distretto sarà assegnato al timoniere primo classificato iscritto al XIV Distretto.

Per il Trofeo Benetti, invece, saranno premiati i primi tre equipaggi classificati e il primo timoniere delle categorie Master, Grand Master ed Exalted Grand Master della classifica generale. Il Trofeo Challenge Emilio Benetti sarà assegnato al primo equipaggio della classifica generale.

Il Trofeo Andrea Bandoni sarà, invece, assegnato al primo equipaggio iscritto alla Società Velica Viareggina. Se il vincitore del Trofeo Benetti fosse un equipaggio della SVV, il Trofeo Bandoni sarà assegnato al secondo classificato di tale classifica sociale.

Previsti anche premi speciali per i partecipanti più giovani della manifestazione. Saranno inoltre premiati gli equipaggi vincitori di giornata delle regate relative alla classifica generale del Trofeo Benetti.

La manifestazione, alla quale sono attesi come sempre nomi di spicco della vela nazionale ed internazionale, di grande livello tecnico, si svolgerà nel pieno rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento e contrasto della diffusione del COVID 19 inserite nel protocollo della Federazione Italiana Vela.

