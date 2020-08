I GIORNI DELLA PRIMAVELA 2020: Dal 1 al 3 settembre l’alto lago di Garda teatro della XXXV Coppa Primavela 2020

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Grande festa per 300 velisti giovanissimi, delle classi Optimist e windsurf Techno 293

Programma, Circoli velici, iscritti: come seguire la manifestazione

Con settembre tornano i giorni della Primavela, la grande festa dei velisti giovanissimi, alle loro prime esperienze agonistiche, divenuta negli anni un classico con una partecipazione che era arrivata a superare i mille iscritti. Col tempo la FIV ha rimodulato l’evento, dividendo i vari campionati giovanili in diversi eventi, e lasciano la Primavela come simbolo degli atleti più giovani, dai 9 ai 12 anni. Collegate alla Primavela ci sono poi la Coppa Cadetti e la Coppa Presidente FIV, per veliste e velisti appena più grandi.

Questi i trofei “Challenge” messi in palio dalla Presidenza FIV: 1) Coppa Primavela, da assegnare alle Società di appartenenza del primo classificato tra i nati nell’anno 2011; 2) Coppa Cadetti, nati nell’anno 2010; 3) Coppa del Presidente FIV, nati nell’anno 2009.

Una vera e propria kermesse, che anche quest’anno, nonostante l’emergenza in atto, si ripete per l’edizione numero 35, grazie alle capacità organizzative, all’impegno dei Circoli e dei volontari, alla voglia di fare sport di giovani e famiglie.

La Primavela 2020 è organizzata dal Consorzio Garda Trentino Vela con tutti i circoli associati: Fraglia Vela Riva, Circolo Vela Arco, Circolo Surf Torbole, Circolo Vela Torbole e Lega Navale Riva. L’appuntamento è storicamente un trampolino di lancio per carriere veliche di successo: negli anni hanno vinto o si sono messi in evidenza alla Primavela molti velisti divenuti poi atleti nazionali o persino olimpici.

OPTIMIST DIVISI PER ZONE IN TUTTI I CIRCOLI – I concorrenti della classe Optimist sono circa 240 (80 per ciascuna flotta Primavela, Cadetti e Presidente) e sono distribuiti – per evitare assembramenti – tra i circoli del Consorzio, con questa suddivisione:

Fraglia Vela Riva: XIV ZONA, VII ZONA, XV ZONA, VIII ZONA e III ZONA.

Circolo Vela Arco: IV ZONA, XI ZONA, I ZONA, II ZONA e X ZONA.

Circolo Vela Torbole: XIII ZONA, XII ZONA, V ZONA, VI ZONA e IX ZONA.

Tutte le tavole a vela invece saranno ospitate dal Circolo Surf Torbole.

CLASSE WINDSURF TECHNO 293 – I concorrenti delle tavole hanno raggiunto quota 63 iscritti tra Primavela e Coppa del Presidente: un dato che rappresenta un record nell’ultimo quinquennio. Moltissimi nomi che si possono leggere nei Trofeo d’argento della Coppa Primavela e Coppa del Presidente si sono confermati non solo ai successivi Campionati Italiani, ma in eventi internazionali, fino al caso di Mattia Camboni, olimpico a Rio 2016.

Da segnalare anche che i più giovani come Mathias Bortolotti, Pierluigi Caproni e quattro atleti di Taranto sono tutti nati nel 2009 e dopo aver partecipato all’italiano Under 13, da domani saranno impegnati anche nella Coppa del Presidente. Sono infatti in crescita i numeri degli atleti giovanissimi impegnati sul doppio fronte.

BOE INTELLIGENTI E PULITE – Da sottolineare che tutti i campi di regata, proprio grazie alla nascita del consorzio Garda Trentino Vela, utilizzeranno boe elettriche ad ancoraggio virtuale GPS e telecomandate, vera novità degli eventi velici sul Garda Trentino di quest’anno, seguita con molto interesse dal resto del mondo velico non solo in Italia. Un ulteriore messaggio green dopo che tutti i circoli hanno adottato vettovaglie compostabili, cercando di limitare l’uso di plastica non riciclabile.

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE FIV FRANCESCO ETTORRE – “Si potrebbe dire che la nostra Federazione vive e si impegna tutto l’anno proprio in funzione di questi giorni, i giorni della Primavela, un appuntamento che ci sta a cuore e ci emoziona perchè riguarda il nostro futuro. Da questo evento sono passati molti, se non tutti, i grandi campioni della vela, e i giovanissimi che vedremo nei prossimi giorni sicuramente ne contengono di nuovi. Un saluto a tutti, atlete e atleti, famiglie, allenatori, Società, Zone: se anche non possiamo fare la tradizionale sfilata di apertura, auguro a tutti delle giornate di divertimento, crescita e amicizia sulle ventose acque del Garda.”

TRASIMENO, ITALIANO DOPPI L’EQUIPE: OGGI NESSUNA REGATA PER IL MALTEMPO

KINDER JOY OF MOVING E LA VELA GIOVANILE

Kinder e la gioia di essere bambini – Kinder ha sempre avuto come obiettivo quello di offrire ai bambini e alle famiglie dei piccoli, importanti momenti di gioia, pensati proprio per loro. Non tutti sanno però che da anni Kinder si impegna nel perseguire anche un altro obiettivo, molto importante per la gioia dei bambini: incentivare la loro predisposizione naturale a muoversi e a giocare.

Kinder e la gioia di muoversi – Per questo è nato Kinder Joy of moving: un progetto internazionale di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero. Il progetto coinvolge oggi più di 4 milioni di bambini, in oltre 30 Paesi del mondo ed è in grado di avvicinare all’attività motoria bambini e famiglie in modo coinvolgente e gioioso, nella convinzione che un’attitudine positiva nei confronti del movimento e dello sport possa rendere i bambini di oggi adulti migliori domani.

LA COPERTURA DELLA COMUNICAZIONE FIV – La FIV racconterà la Primavela 2020 con comunicati stampa quotidiani, gallery di foto e clip video giornaliere, più interviste e altri format dedicati, sul sito FIV (federvela.it) e sui social (Facebook, Twitter, Instagram). Per esigenze o richieste particolari: ufficiostampa@federvela.it.

IL BANDO DELLA REGATA – https://www.fragliavelariva.it/wp-content/uploads/2020/08/primavela-optimist-11082020.pdf

ERRATA CORRIGE – Nel comunicato stampa di ieri sulla conclusione del Campionato Italiano Giovanile della classe Techno 293 a Torbole, nella categoria Under 15 femminile al terzo posto si è classificata l’atleta Carola Colasanto (Tognazzi MV).

Leggi anche: