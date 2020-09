CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE SLALOM E FOIL WINDSURF 2020 – TAVOLE FIRERACE 120

10 – 12 settembre 2020 – Talamone (GR)

Talamone, la bellissima località della maremma toscana, in provincia di Grosseto, si trasformerà per cinque giorni nell’agorà del windsurf italiano. Dal 10 al 12 settembre prossimo si terrà l’ultimo atto del Campionato Italiano Giovanile 2020 di Windsurf Slalom con tavole RRD FireRace 120, riconosciuta dalla FIV quale ‘tavola propedeutica slalom Under 20’, mentre nei giorni immediatamente successivi, dal 13 al 15 settembre, si terrà il Campionato italiano assoluto slalom pinna.

Il campionato italiano Giovanile è organizzato da AICW, Associazione Italiana Classi Windsurf, in collaborazione con il circolo FIV Talamone Windsurfing Kitesurf Center e lo Sport Hub. Si assegnano i titoli italiani Foil e Slalom divisione pinna nelle categorie under 15, under 17 e under 20, maschili e femminili. Ricordiamo che il Foil diventerà la disciplina del windsuf come sport olimpico a Parigi 2024.

La baia di Talamone, con la sua particolare conformazione del territorio, è particolarmente favorevole allo svolgimento degli sport acquatici, e permette durante il periodo estivo, grazie all’effetto Venturi, di planare con le tavole circondati dal magnifico scenario che offre la selvaggia Maremma toscana. L’intensità del vento termico con direzione nord-ovest è sempre superiore ai 15 nodi. La baia viene comunque interessata da qualsiasi direzione del vento, dal grecale allo scirocco. Verranno assegnati in entrambe le specialità titoli maschili e femminili Under 20, under 17 e under 15.

Quest’anno, per i noti motivi legati al Covid, prima dell’ultima tappa di Talamone, delle tappe previste da calendario di inizio anno si è potuta svolgere solo quella di Torbole, a luglio. I vincitori della tappa sono stati: negli under 15 Leonardo Tomasini ITA-150 giunto primo in entrambe le categorie Slalom e Foil; tra gli under 17 il sardo Nicolò Spanu ITA-15 dell’Eolo Beach Sport che si è aggiudicato ache lui le classifiche sia Foil che Slalom; per la categoria under 20 nel Foil il vincitore è stato Mattia Ferraresi ITA-263 del Circolo Surf Torbole mentre nello slalom Nicolò Prestipino ITA-210 del Club Nautico Costa Ponente. Tra le donne under 15 sia Foil che slalom Maddalena Spanu ITA-75, under 17 foil e slalom Sofia Renna ITA 252.

Ricordiamo i campioni in carica 2019 delle varie categorie: under 15 Leonardo Tomasini che dunque si trova a difendere il titolo vinto l’anno scorso, e stesso discorso per Maddalena Spanu e Nicolò Spanu negli under 17. Negli under 20 Giulio Milianelli e Anna Biagiolini.

ASD TWKC c/o Talamone International Camping Village, Via talamonese snc Talamone (GR)

