CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI DOPPI, CLASSE RS FEVA A PUNTA ALA – DAY 3

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport, Sud

Penultimo giorno a Punta Ala per l’affollato campionato Italiano del doppio giovanile RS Feva

Altre quattro regate in un giorno di sole e vento da Nord Ovest a 15 nodi

Duello in testa tra equipaggi dell’Adriatico e del lago di Garda. Tanti gli esordienti giovanissimi

Sabato 5 ultime regate e la premiazione alla presenza del Presidente FIV Francesco Ettorre

Prosegue in condizioni spettacolari il Campionato Italiano della classe giovanile in doppio RS Feva, con 81 iscritti e meteo sontuosa che sta consentendo tante regate combattute e ravvicinate. Anche venerdi 4, come già ieri, un vento fresco da Nord Ovest ha permesso al Comitato di Regata di far partire ben 4 prove, portando così il totale del campionato a 11, alla vigilia del giorno conclusivo.

La volata per il titolo e il podio si annuncia interessante: in testa ci sono Francesco Trucchi e Massimiliano Scalzulli (CN Savio) con 23 punti, davanti a ben tre equipaggi del CN Brenzone: secondi Lamberto Ragnolini e Lorenzo Orlandi (34 punti), terzi Samuele Murgo e Leonardo Vadagnini (48), quarti Leone Francesco Bianchi e Isotta Poggi (63). Quinto posto per il primo equipaggio misto, Letizia Tonoli e Paolo Rapuzzi (CV Gargnano). Il primo equipaggio tutto femminile è al 17° posto, Sabrina Borsatti e Sofia Luisa Vismara (CV Cernobbio).

La composizione della flotta record è interessante per capire le scelte dei giovani velisti: sono in gara 35 team maschili, 17 femminili e ben 26 misti, 8 dei quali con ragazze al timone. Tra i motivi della crescita della classe l’abbassamento di età per regatare: ci sono molti Under 11 che dimostrano anche ottimi risultati, anche se le giornate con aria più forte li penalizza per il peso ridotto.

CLASSIFICA COMPLETA DOPO 11 PROVE: https://www.ycpa.it/sites/default/files/Sailwave%20results%20for%20Campionato%20Italian…%20-%20RSFeva%20at%20Yacht%20Club%20Punta%20Ala%202020.pdf

Sabato 5 ultimo giorno di regate, previsto un limite di orario: oltre le 16:00 non si potranno dare nuove partenze. A Punta Ala è arrivato il Presidente FIV Francesco Ettorre, e per domani dovrebbe esserci anche il Vicepresidente CONI e DT Giovanile Alessandra Sensini.

Anche il Campionato Giovanile Doppi – Italiano RS Feva, fa parte delle regate giovanili supportate dalla partnership di Kinder Joy Of Moving, sponsor FIV con attenzione storica al mondo degli sportivi più piccoli e al loro entusiasmo.

Leggi anche: