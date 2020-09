CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE SINGOLI, CLASSE O’PEN SKIFF – FINALE

Con una giornata di Libeccio a 10-12 nodi assegnati i titoli: tutti i risultati

Manuel De Felice (C.N. Monte di Procida) e Alessandro Cirinei (Tognazzi Marine Village) hanno vinto oggi ad Ostia rispettivamente il Campionato Italiano Giovanile under 17 e la Coppa del Presidente FIV Under 13 nella classe velica O’Pen Skiff. Gianluca Pilia del C.N. Arbatax si è aggiudicato il primo posto nella categoria Under 13 Prime, la categoria che comprende atleti di 9 e 10 anni con vela ridotta.

Oggi la conclusione delle regate sul tratto di mare antistante il Tognazzi Marine Village, sulla spiaggia di Capocotta, con le ultime regate caratterizzate da un vento da libeccio di 10-12 nodi che ha consentito di portare a termine un totale di otto prove per i più piccoli e di dieci per le categorie Under 13 e Under 17.

Nell’Under 13 Prime ad affiancare Gianluca Pilia, sul podio si sono posizionati Irene Cozzolino del Circolo Nautico Monte di Procida ed Edoardo Savoldini dell’Associazione Nautica Sebina, rispettivamente in seconda e terza posizione.

Ha giocato in casa una splendida regata Alessandro Cirinei (Tognazzi Marine Village) che con i due primi posti della giornata di oggi ha confermato le previsioni, mantenendosi saldamente al primo posto sin dalla prima giornata. Per lui la partecipazione al Campionato Italiano sullo skiff giovanile è stato davvero un gioco: “La mia attività velica è solitamente sull’Optimist, ma ho deciso all’ultimo di provare l’O’pen Skiff. E’ una barca veloce, divertente, che si porta in un modo completamente diverso. Sicuramente le conoscenze sulla tattica acquisite in questi anni sull’Optimist hanno rappresentato quella marcia in più che mi ha permesso di vincere”.

Chiude in seconda posizione il tarantino Giorgio Salvemini che nella giornata di oggi si è portato a casa due secondi posti, chiudendo ad appena sette punti dal gradino più alto del podio, ma con un distacco di trenta punti da Domenico Schiano di Scioarro del Circolo Nautico Monte di Procida, che chiude il campionato in terza posizione. Non delude i pronostici Alice Coronna del Circolo della Vela Sicilia che si impone fra le ragazze nella categoria Under 13, davanti a Caschili Giorgia della LNI del Sulcis.

Si conferma Campione Italiano Under 17 il campano Manuel De Felice, anche lui alla guida della classifica sin dalle prime prove di questa combattutissima edizione del titolo nazionale. Argento per Alessandro Guarnieri del Circolo Velico Ondabuena che sino all’ultima prova ha tentato di salire sul gradino più alto del podio, difendo la posizione dal compagno di squadra Federico Quaranta, campione europeo in carica, che invece si è dovuto accontentare della medaglia di bronzo. In campo femminile la campionessa europea Sara Murru della LNI del Sulcis è riuscita nell’impresa di aggiudicarsi il titolo italiano, strappandolo ad Alessia Tiano del Circolo Nautico Monte di Procida che se lo era aggiudicato lo scorso anno a Reggio Calabria. Completa il podio femminile Under 17 Letizia Canavizzi Eribea del Circolo della Vela Arco.

“Ho iniziato il campionato a testa bassa, impegnandomi sin dalla prima giornata perché non avevo alcuna certezza di vincere – ha detto Manuel De Felice, appena concluse le regate -. Solo all’ultimo giorno ho capito che avrei potuto farcela e riconquistare il titolo italiano”.

“E’ stato un campionato combattuto – ha commentato Guido Sirolli, presidente della Classe O’Pen Skiff e del Tognazzi Marine Village a cui la FIV ha affidato l’organizzazione della regata -. Per la prima volta abbiamo visto in acqua venti atleti di 9 e 10 anni regatare nella categoria Under 13 Prime, una novità che dimostra quanto sia importante far regatare atleti di età diverse con un rig adeguato”.

Le classifiche complete sul sito www.tognazzimv.it.

Prossimo appuntamento per lo skiff giovanile è a Rimini dal 2 al 4 ottobre per la tappa del circuito nazionale durante la quale verrà assegnata la Coppa ASCOB.

