Foiling Week #Saili4Chico dal 17 al 20 settembre a Malcesine e ad Arco

Tornano le regate, il Gurit Forum e L’Expo & Trials, l’esposizione di barche volanti con prove in acqua. L’unica edizione del 2020 di Foiling Week omaggia Chico Forti, la sua famiglia e le organizzazioni degli amici che seguono il suo incredibile caso.

#Sail4Chico è l'hashtag che associamo alla Foiling Week 2020





Enrico “Chico” Forti, è un ex campione di windsurf, recluso in un carcere della Florida da più di vent’anni. Il 15 giugno 2000, Chico è stato condannato all’ergastolo per un delitto per il quale si è sempre professato innocente. Per l’ordinamento giudiziario statunitense, oggi, ogni azione legale sembra definitivamente preclusa per cui si è dovuto ricorrere all’intervento dello Stato italiano per riportare Chico in Italia come detenuto. Foiling Week desidera dare un sostegno fattivo alla causa di Chico, per sollecitare l’intervento del governo in tempi brevi, poiché la resistenza di Chico è ormai allo stremo ed ogni giorno è sempre più tremendo.

La nostra azione per Chico è di solidarietà e testimonianza. Chiederemo a chi interverrà a Malcesine come ad Arco ed a tutti i velisti che vorranno aderire in quei giorni, ovunque siano, di testimoniare la propria adesione alla causa facendosi una foto con le mani che indicano il simbolo “4C”(4 Chico) e condividerla sui propri social con l’hashtag #sail4chico

Per saperne di più su Chico puoi cliccare qui: https://www.foilingweek.com/2020/09/03/sail4chico/

La necessità di aumentare gli spazi per la Foiling Week era originariamente dovuta alle necessità logistiche di un evento sempre in crescita ( più di 200 barche nel 2019 ): torna utile ora, dove a fronte di un anno con numeri certamente minori, gli spazi più grandi permetteranno ulteriore distanziamento.

Foiling Week Regatta (17 – 20 settembre)

Alla Fraglia Vela Malcesine si terranno la MAX Moth Regatta in partnership Sailmon, le regate Waszp e Persico 69f. Al Circolo Vela Arco le regate dei multiscafi e presso Kite Club Malcesine la base dei Wing Foil che disputeranno il primo Campionato Italiano Wing Foil Tour.

Kim Coster dell’olandese Sailmon, partner della regata Moth dice: “Stiamo collaborando con Foiling week 2020! Presenteremo la nostra ultima innovazione MAX, il display numero uno per l’allenamento e le regate. MAX offre ai velisti l’opportunità di migliorare la navigazione sulla base dei dati rilevati dallo strumento MAX. Durante l’evento Sailmon, MAX sarà disponibile per la prova a tutti i partecipanti. Se non vedi l’ora di saperne di più su MAX, vai su https://www.sailmon.com/max Non vedo l’ora di incontrarvi tutti, Kim Coster”

La Classe Waszp, grazie ad una collaborazione di Foiling Week con SAILGP, vedrà i vincitori ricevere biglietti per una tappa Europea 2021 e la possibilità di visitare le basi dei team.

Una delle classi più attese sarà certamente il rivoluzionario circuito dei Persico 69F. Giorgio Benussi, COO di 69F Sailing ha dichiarato “Siamo orgogliosi di vedere compiuto un percorso iniziato due anni fa presentando il progetto al forum della Foiling Week, essere nominati come miglior progetto agli Awards l’anno scorso ed infine impegnati a regatare con una flotta di barche quest’anno”

Elia Rossetti, organizzatore del Wing Foil Tour ci dice entusiasta: “Il Wing Foil Tour sbarca a Malcesine, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati”

Sempre a Malcesine in collaborazione con World Match Racing Tour si terrà un match race dimostrativo per ragazzi con i 10 Piedi Pocket Foiler. Il vincitore sarà poi ospite a bordo di un Persico 69F per portare la propria esperienza foiling al massimo livello.

James Pleasance per World Match Racing Tour “Siamo veramente felici di lavorare con Luca ed il team di Foiling Week su quest’iniziativa divertente. Come abbiamo visto dalla Coppa America al World Match Racing Tour negli ultimi anni, il match race si può correre con molti tipi di barche, dai monoscafi ai catamarani e anche barche foiling. Aspettiamo di vedere i partecipanti alla Foiling Week accettare la sfida!”

I Flying Phantom, gli S9 ed altri catamarani singoli avranno base al Circolo Vela Arco che ne organizza anche le regate.

Le iscrizioni, aperte da qualche settimana sono raccolte online a partire da questo indirizzo: https://www.foilingweek.com/pages/twenty20/2020-foiling-week-garda/

Gurit Forum (17 – 19 settembre)

Sarà possibile seguire il Gurit Forum in diretta streaming sui canali Facebook e YouTube di Foiling Week. Presto verrà comunicato il calendario degli interventi che saranno moderati da Chris Museler, Andrew Pindar e Bruno Giuntoli

Expo & Trials (17 – 20 settembre)

Foiling Expo è un’esposizione di barche ed attrezzature. BeFoil, 10’ Pocket Foiler, Waszp e Candela powered by Torqeedo saranno in mostra lungo la riva della Fraglia Vela Malcesine con i loro designer e rivenditori a disposizione per informazioni e dettagli.

Insieme a Foiling Expo, i Foiling Boat Trials ti permetteranno di provare le barche foiling esposte: è aperto a tutti i velisti che vogliono entrare nella vela 3.0. Ogni barca sarà seguita da vicino da un gommone con un istruttore che guiderà l’esperienza e garantirà la sicurezza.

Learn to Fly e Foil Tasting (17 – 20 settembre)

Vieni a fare il tuo “Primo Volo”. Sei un velista e vuoi provare il foiling? Foil Tasting è il battesimo del volo, 20 Minuti su un Waszp con coach dedicato di Europa Sail, distributore italiano di Waszp.

Vuoi un’esperienza completa che ti metta in condizione di “volare” sin dalla prossima uscita? Learn to Fly è un corso di 90 minuti, avrai l’opportunità di provare il foiling con allenatori professionisti e diversi tipi di barca. In collaborazione con Andrew Simpson Water Sports Center. I foiler disponibili sono RS Aero foiling, foil windsurf e Laser foiling.

Per queste due esperienze è necessario registrarsi a questo indirizzo: https://www.foilingweek.com/one/garda2020/

Foil Pumping Contest (17 – 18 settembre)

Tra le attività previste a Malcesine una gara di foil pumping. Su di una tavola foil senza vela ma con la sola forza delle gambe chiunque desideri può tentare di stabilire il miglior tempo di percorrenza del percorso lungo 100 metri che costeggia il pontile sud della Fraglia Vela Malcesine.

Polynt da oltre 60 anni si occupa di polimeri ed intermedi, la loro sua esperienza nei compositi per nautica ed aereonautica, cruciali nel mondo foiling, viene testimoniata alla Foiling Week con la fornitura dei premi delle regate appositamente realizzati con in carbonio riciclato e polimeri Polynt.

Ti aspettiamo alla Fraglia Vela Malcesine da giovedì 17 a domenica 20 settembre per la Foiling Week 2020. Non mancare!

