J/70 Cup 2020 Event 1 – Malcesine

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Brezza leggera e J-Curve domina il Day 1



Malcesine- Un’Ora leggerissima, entrata in leggero ritardo rispetto allo standard della “fabbrica del vento” gardesana, ha dato il via al primo appuntamento dell’anno della J/70 Cup, evento che ha richiamato presso la Fraglia Vela Malcesine ventotto equipaggi in rappresentanza di nove nazioni.

A saper leggere al meglio le condizioni leggere di oggi è stato Mauro Roversi a bordo di J-Curve: le scelte tattiche affidate allo Sloveno Branko Brcin hanno consentito all’equipaggio di centrare due vittorie e un secondo posto, conquistando solidamente la vetta della classifica e il premio di “J of the Day”, assegnato su base quotidiana alla miglior barca di giornata.

Secondo posto per la new entry Cheyenne di Federico Strocchi, con a bordo Pietro Corbucci, Matteo Ivaldi e Stefano Ciampalini, autore del bullet nella seconda prova di oggi (4-1-7) e a sua volta seguito in classifica, con un ritardo di 3 punti, dall’Inglese Calypso di James Peters (3-6-6).

Nella divisione riservata ai non professionisti, guida la flotta Touring Junior di Julian Stueckl, seguito da Junda – Banca del Sempione di Ludovico Fassitelli e da Jerry di Thomas Studer.

Le regate riprenderanno domani alle ore 13. Le classifiche dopo la prima giornata sono disponibili a questo link.

Leggi anche: