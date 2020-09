PRIMAVELA 2020 – DAY 3

Conclusa in grande la XXXV Primavela FIV sul Garda Trentino: sole e vento perfetto

I 300 velisti (240 Optimist e 63 Techno 293) disputano altre 11 regate in totale

Le premiazioni a Riva e Torbole: una bella festa di sport giovanile, tutti con mascherina

Finale in grande stile per la storica Coppa Primavela FIV 2020, giunta alla sua edizione numero 35. Tante regate con vento fresco, sui 12-15 nodi di Peler da Nord alle 8 di un mattino soleggiato, per i giovani timonieri della classe Optimist e per i windsurfisti della classe Techno 293. Queste ultime nel primo pomeriggio hanno corso una prova finale con il nuovo vento entrato da Sud, l’Ora.

Sole e caldo hanno portato a una tipica giornata di vento gardesano, l’organizzazione dei circoli che fanno parte del Consorzio Garda Trentino Vela (Fraglia Vela Riva, LNI Riva, Circolo Vela Arco, Circolo Surf Torbole e Circolo Vela Tobole) ha saputo gestire tutto al meglio portando a termine tutte le regate previste, con la soddisfazione di tutti, concorrenti, tecnici, accompagnatori.

Prima delle premiazioni sono stati presi d’assalto dai giovani atleti e atlete i corner allestiti dallo sponsor Kinder Joy of Moving, con tante attività e animazioni.

I trofei challenge e i premi di categoria sono stati consegnati in due festose premiazioni, tutti con mascherina, svolte presso Fraglia Vela Riva e Circolo Surf Torbole, alla presenza del presidente FIV Francesco Ettorre.

OPTIMIST (Fraglia Vela Riva, Circolo Vela Arco, Circolo Vela Torbole) – RISULTATI FINALI

Coppa Primavela (con nastro giallo sulla vela, nati nel 2011) – Primo posto finale e vittoria per Artur Brighenti (CN Brenzone), secondo Andrea Demurtas (FV Riva), e grande terzo posto assoluto per Irene Faini (FV Malcesine), prima femminile.

Coppa Cadetti (nastro blu, nati 2010) – Al primo posto Mattia Benamati (FV Malcesine), secondo Niccolò Sparagna (LNI Formia) e terzo Damiano Livoti (NIC Catania). Tra le ragazze la prima è risultata Sofia Gisele Berteotti (Fraglia Vela Riva).

Coppa del Presidente (nastro rosso, nati 2009) – Vittoria di Claudio Crocco (LNI Formia), secondo posto per Salvatore Mancino (LNI Napoli), e terzo Gabriele Maria Viti (LNI Ostia). La prima ragazza è Sofia Bommartini (FV Malcesine) splendida quarta assoluta.

CLASSE WINDSURF TECHNO 293 (Circolo Surf Torbole) – RISULTATI FINALI

Coppa Primavela (nastro blu, nati 2010-2011) – Podio confermato, vince Luca Pacchiotti (Fraglia Vela Malcesine), davanti a Andrea Totaro (CS Torbole) e al terzo posto Davide Mecucci (LNI Civitavecchia).

Nella classifica femminile prima Caterina Onorato (LNI Ostia), seconda Rebecca Fiorentino (Black Dolphin) e terza Marisa Medea Falcioni (SEF Stamura Ancona).

Coppa del Presidente (nastro giallo, nati 2009) – Con una volata finale vince la giovane promessa locale Mathias Bortolotti (Circolo Surf Torbole), secondo Pierluigi Caproni (Windsurfing Club Cagliari) e terzo Lorenzo Maroadi (FV Malcesine).

Nella classifica femminile prima Francesca De Molfetta (Windsurfing Club Taranto), seconda Vittoria Brighenti (FV Malcesine) e terza Marta Valente (Windsurfing Club Taranto).

