Chioggiavela, presentata la IX edizione

Il main event il 19 settembre per tornare a riempire il mare di Chioggia di vele

Dal 12 al 20 settembre 5 eventi in due weekend

CHIOGGIA- La sede del Circolo Nautico Chioggia ha ospitato stamane la conferenza stampa di presentazione della IX edizione di ChioggiaVela, l’evento ideato nel 2012 insieme al Comune di Chioggia con lo scopo di riproporre la centralità della vita di mare in una città tradizionalmente, culturalmente ed economicamente votata al mare.

La kermesse sarà organizzata anche quest’anno a partire dal 12 fino al 20 settembre dal Circolo Nautico Chioggia, dal Comune di Chioggia, dalla locale pro loco insieme a Vela Veneta, grazie anche al contributo che per la prima volta verrà offerto dalla Regione del Veneto, a conferma dell’appeal – non più solo locale – che la manifestazione ha iniziato ad avere negli ultimi anni.

A fare gli onori di casa, durante la conferenza che ha svelato ai giornalisti presenti il programma dell’edizione 2020, il presidente del Circolo Nautico Chioggia Perini:”È una edizione che abbiamo fortemente voluto, nonostante le difficoltà che tutti abbiamo vissuto in primavera. A causa del lockdown siamo stati costretti ad annullare tutto il progetto di ChioggiaVela Junior, con il quale solitamente nel mese di maggio portiamo lo sport della vela nelle scuole del territorio dove diamo la possibilità agli alunni di poter provare l’emozione di andare in barca a vela. Rispetto alle edizioni passate – prosegue Perini – abbiamo dovuto apportare qualche modifica al calendario della manifestazione, eliminando quelli che potevano essere momenti di convivialità ed aggregazione. Salta così quest’anno l’appuntamento del venerdì sera in auditorium con l’ospite di richiamo internazionale, ma allo stesso tempo, grazie ai protocolli in materia di contenimento del virus emanati dalla FIV, ai quali ci atterremo scrupolosamente, siamo riusciti a lasciare pressoché intatta la parte sportiva in mare che quest’anno prevederà cinque eventi in due weekend”.

“Ripartiamo da un bilancio più che positivo dello scorso anno – ha concluso il Presidente – che ci ha portato a registrare un nuovo record in termini di partecipazione. Questo è un anno particolare e difficile, siamo già molto felici di poter proporre anche quest’anno questa manifestazione ed è proprio per questo motivo che ci tengo a ringraziare tutti gli amici e le associazioni che anche quest’anno sono al nostro fianco nell’organizzazione dell’evento”.

IL PROGRAMMA COMPLETO

BART’S BASH – 12 settembre 2020 dalle 14:30

La Bart’s Bash è la regata che si svolge in contemporanea mondiale per ricordare Andrew Simpson, il velista inglese tragicamente deceduto nell’incidente di Coppa America che coinvolse l’imbarcazione svedese Artemis. Una kermesse a sostegno della Andrew Simpson Foundation entrata già nel Guinnes dei Primati per il maggior numero di imbarcazioni presenti allo stesso evento. Ad oggi sono 57 le Nazioni partecipanti con oltre 1034 club velici partecipanti. Chioggia ripropone anche per il 2020 lo stesso format con il giro del canale della Perognola da percorrere in senso antiorario. La classifica locale sarà immediata in tempo reale, un vero e proprio ordine d’arrivo quindi, successivamente la segreteria centrale dell’evento elaborerà i dati con il Bart’s Number creando una nuova classifica in tempo compensato a livello locale e anche una classifica mondiale che sarà consultabile sul sito http://www.bartsbash.com/.

METEOROSA – 13 settembre 2020 dalle 13:00

E’ in programma domenica 13 settembre l’edizione 2020 di Meteorosa, la veleggiata con equipaggio interamente femminile organizzata dallo YC Padova. Il programma prevede il ritrovo della flotta alle ore 10:00 presso Darsena Le Saline, con la partenza della veleggiata fissata alle ore 14:00 nel campo di regata permanente posizionato antistante il lido di Sottomarina. Le classifiche verranno stilate in tempo reale, prevedendo 2 classifiche: una a vele bianche e una con spinnaker.

TROFEO CHIOGGIAVELA – 19 settembre 2020 dalle 13:00

Il Trofeo Chioggia Vela è il main event della manifestazione, una veleggiata aperta a tutte le imbarcazioni monoscafo che saranno suddivise in due categorie: Crociera (vele bianche) e Regata (tutte vele). Segnale di partenza – posizionata nel campo di regata permanente situato dinnanzi la spiaggia di Sottomarina – alle ore 13. Una regata aperta a tutti: dai crocieristi dediti al turismo nautico, come a chi si diverte a regatare in assetto più competitivo e spirito agonistico. Una sfida contro imbarcazioni storiche, contro campioni del mondo, ma anche contro il proprio vicino di ormeggio, all’insegna del divertimento, l’amicizia e del rispetto marinaresco.

METEOR AL CREPUSCOLO – 19 settembre 2020 dalle 18:00

Alle 18 il bacino di Vigo ospiterà la Meteor al Crepuscolo, sfida lagunare al tramonto a bordo di imbarcazioni classe Meteor con arrivo dinnanzi Piazza Vigo.

TROFEO METEORSHARING – 20 settembre 2020 dalle 10:00

Appassionanti sfide lagunari all’interno del bacino di Vigo con il Trofeo Meteorsharing, ma anche la possibilità di provare l’emozione di andare in barca a vela. Alle 18 nella sede del Circolo Nautico Chioggia le premiazioni.

ChioggiaVela è organizzata dal Circolo Nautico Chioggia, Comune di Chioggia, Pro Loco Chioggia Sottomarina, Vela veneta con il contributo della Regione del Veneto e con la collaborazione di Panathlon Chioggia, Porto Turistico San Felice, Darsena Le Saline, Darsena Mosella, Lega Navale Italiana – Sez. Chioggia, la Lega Navale Italiana – Sez. Padova, Il Portodimare, lo Yacht Club Vicenza, Yacht Club Padova, I Venturieri, Andana Yacht Club. Inoltre si ringrazia: Università di Padova e del dipartimento MAPS dell’Università di Padova, l’associazione ONDA, Best Western Hotel Bristol, Meteorsharing, Chioggia Yacht Group e l’associazione TuttaChioggiaVela.

