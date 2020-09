Marina di Vieste: estate con pienone, gran movimento di barche anche a settembre

Scritto da Redazione Altro, commerciale, Italia, Marinas, News, Sport, Turismo

La struttura di Marinedi punta sulla vela: il 12 e 13 settembre la Regata del Gargano Pizzomunno Cup

Grandi soddisfazioni per i mesi estivi e si annuncia un ottimo settembre per il Marina di Vieste. La struttura portuale gestita dal Gruppo Marinedi ha registrato un intenso traffico e ottime presenze di diportisti a luglio e agosto. “I timori di una stagione negativa, subito dopo la fine del lockdown – sottolineano Renato Marconi Amministratore Unico di Marinedi e il legal counsel Antonio Bufalari – sono poi svaniti nel porto turistico pugliese diventato meta di un intenso traffico da diporto”.

Una forte presenza di turisti italiani

Dopo un avvio a rilento dovuto alla pandemia la stagione è stata caratterizzata dalla grande presenza di imbarcazioni soprattutto italiane. “Un’ottima risposta alla strategia del Gruppo – sottolinea il legal counsel Bufalari – che a Marina di Vieste ha avviato diverse promozioni: convenzioni con Italia Yachts e UVAI più la partnership con Assonautica chiamata “Porti di Puglia” ed avviata, al momento, con il vicino Marina di Rodi”. Tante anche le presenze di maxi yacht e di barche grandi e piccole i cui armatori hanno confermato il gradimento per le vacanze estive a Vieste, apprezzandone il territorio, la cucina e la bellezza del centro storico.

Ottimo settembre: si punta sulla vela con la Pizzomunno Cup del 12 e 13 settembre

Il mese di settembre è iniziato bene e si punta a rafforzare la bassa stagione. Il Marina di Vieste punta sulle manifestazioni veliche. Il prossimo fine settimana – il 12 e 13 settembre – sarà dedicato alla Regata del Gargano – Pizzomunno Cup organizzata dalla Lega Navale Italiana – sezione di Manfredonia. Come ogni anno il Marina di Vieste ha confermato la propria disponibilità a partecipare all’iniziativa, che per questa stagione rappresenta l’unico e principale evento del Grande Slam del Gargano.

Si tratta di un evento importante – l’avvocato Antonio Bufalari ha partecipato per il Gruppo Marinedi alla presentazione dei giorni scorsi a Manfredonia – per il rilancio della vela, sempre rispettando i protocolli di sicurezza richiesti dalla Federazione Italiana Vela.

Sulle novità per la prossima stagione 2021 sono tanti i progetti in cantiere che Marinedi vuole proporre, presentando all’amministrazione comunale di Vieste un programma di crescita turistica nautica che permetta un ulteriore sviluppo del territorio tramite nuovi servizi a corredo del porto turistico. “Un volano per lo sviluppo del territorio di Vieste e del Gargano in linea con le politiche di sviluppo economico e turistico portate avanti dal sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti”, conclude Bufalari.

Leggi anche: