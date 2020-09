Tutto pronto a Viareggio per il Trofeo Memorial Francesco Sodini 2020

Lo specchio acqueo antistante il porto farà da splendido palcoscenico alla manifestazione co-organizzata

dalla Lega Navale Italiana di Viareggio e dal Club Nautico Versilia

Viareggio- Domenica 20 settembre, lo specchio acqueo antistante il porto di Viareggio farà da splendido palcoscenico al Trofeo Memorial Francesco Sodini, appuntamento co-organizzato dalla Lega Navale Italiana di Viareggio e dal Club Nautico Versilia per ricordare la passione per il mare del grande protagonista della vela d’altura scomparso nel 2015.

Affabile, sempre gentile e disponibile, Francesco Sodini, oltre ad essere un imprenditore molto stimato, legato fra l’altro alla Fondazione Artiglio, al Museo della Marineria e ideatore dei premi Alveare e Artiglio, è stato un armatore “vecchio stampo” che con un equipaggio di amici ha conquistato numerosi successi anche in ambito internazionale, gli ultimi ottenuti con il suo M37 Coconut Città di Viareggio.

Il Memorial Sodini è riservato a tutte le imbarcazioni in possesso di validi certificati di stazza ORC Standard o ORC Club, Minialtura. Sono ammesse anche le imbarcazioni in classe OPEN che non hanno né hanno avuto nei due anni precedenti, un certificato di stazza ORC o ORC Club. Sarà anche redatta una classifica per la Divisione Gran Crociera definita conformemente alla normativa d’altura FIV per il 2016.

L’appuntamento viareggino inizierà alle ore 9 di domenica 20 settembre con il consueto briefing che però, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, si svolgerà all’aperto di fronte ai locali del Club Nautico Versilia.

Il segnale di avviso della prima regata di giornata sarà esposto alle ore 9:55.

Le regate su boe (cioè con percorso a bastone bolina-poppa) si svolgeranno nell’aera antistante il porto di Viareggio e ne saranno disputate un massimo di tre: il segnale di avviso dell’ultima non sarà esposto oltre le ore 15:55.

La premiazione, nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19, si svolgerà all’aperto di fronte ai locali del Club Nautico Versilia alle ore 18: saranno premiati i primi classificati di ciascuna Divisione e Classe, i primi di ogni Raggruppamento individuato mentre il Trofeo challenger Sodini sarà assegnato alla prima imbarcazione della divisione più numerosa (a parità di partecipanti andrà alla classe ORC).

Dalle ore 19 di sabato 19 settembre, le Istruzioni di Regata saranno a disposizione dei concorrenti che si impegneranno a seguire le prescrizioni in materia di contenimento e contrasto della diffusione del Covid-19 inserite nel protocollo della FIV.

