Nel weekend inizia Chioggiavela: Bart’s Bash e Meteorosa aprono la IX edizione

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

CHIOGGIA - Dopo la presentazione di lunedì, la IX edizione di Chioggia Vela è pronta a mollare gli ormeggi e prendere il largo. Inizia infatti nel fine settimana con la Bart’s Bash e Meteorosa la kermesse organizzata dal Circolo Nautico Chioggia, insieme al Comune di Chioggia, alla locale Pro Loco e Vela Veneta con lo scopo di riproporre la centralità della vita di mare in una città tradizionalmente, culturalmente ed economicamente votata al mare. Il calendario 2020 della manifestazione prevede cinque eventi nell’arco di due weekend.

Si inizia sabato 12 settembre con la Bart’s Bash. Alle ore 14:30, nel tratto di laguna antistante il bacino di Vigo ,è in programma la partenza della regata che si svolge in contemporanea mondiale per ricordare Andrew Simpson, il velista inglese tragicamente deceduto nell’incidente di Coppa America. Una kermesse a sostegno della Andrew Simpson Foundation entrata già nel Guinnes dei Primati per il maggior numero di imbarcazioni presenti allo stesso evento. A poco meno di 48 ore dal via sono ben 58 le Nazioni partecipanti con oltre 1037 club velici che organizzeranno l’evento. Chioggia ripropone anche per il 2020 lo stesso format con il giro del canale della Perognola da percorrere in senso antiorario. La classifica locale sarà immediata in tempo reale, un vero e proprio ordine d’arrivo quindi, mentre solo successivamente la segreteria centrale dell’evento elaborerà i dati con il Bart’s Number creando una nuova classifica in tempo compensato a livello locale e anche una classifica mondiale che sarà consultabile sul sito http://www.bartsbash.com/.

L’indomani il programma prevede invece l’appuntamento con Meteorosa, la veleggiata con equipaggio interamente femminile organizzata dallo YC Padova nel campo di regata antistante la spiaggia di Sottomarina. Il programma prevede il ritrovo della flotta alle ore 10:00 presso Darsena Le Saline, con la partenza della veleggiata fissata alle ore 14:00 nel campo di regata permanente posizionato antistante il lido di Sottomarina. Le classifiche verranno stilate in tempo reale, prevedendo 2 classifiche: una a vele bianche e una con spinnaker.

La IX edizione di ChioggiaVela proseguirà sabato 19 con il Trofeo ChioggiaVela – main event della manifestazione – e con la Meteor al crepuscolo, per concludersi domenica 20 settembre con il Trofeo Meteorsharing e le premiazioni.

ChioggiaVela è organizzata dal Circolo Nautico Chioggia, Comune di Chioggia, Pro Loco Chioggia Sottomarina, Vela veneta con il contributo della Regione del Veneto e con la collaborazione di Panathlon Chioggia, Porto Turistico San Felice, Darsena Le Saline, Darsena Mosella, Lega Navale Italiana – Sez. Chioggia, la Lega Navale Italiana – Sez. Padova, Il Portodimare, lo Yacht Club Vicenza, Yacht Club Padova, I Venturieri, Andana Yacht Club. Inoltre si ringrazia: Università di Padova e del dipartimento MAPS dell’Università di Padova, l’associazione ONDA, Best Western Hotel Bristol, Meteorsharing, Chioggia Yacht Group e l’associazione TuttaChioggiaVela.

