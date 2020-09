VELA/VERBANO: A LUINO IL 1° MEMORIAL EZIO BRAGA

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Luino– L’emergenza sanitaria della prima metà del 2020 ha costretto tutti a modificare i programmi agonistici, ma finalmente è possibile riprogrammare i calendari delle regate e perciò a distanza esattamente di sei mesi a Luino verrà disputato il 1° Memorial Ezio Braga.

Gli amici dell’Associazione Velica Alto Verbano con la famiglia ricorderanno – in una manifestazione espressamente dedicata a lui – Ezio Braga – velista da sempre socio del sodalizio velico del lago Maggiore (di cui è stato anche consigliere per molti anni) scomparso prematuramente lo scorso anno.

Fra poco meno di un mese, nei giorni nei giorni 3/4 ottobre sul campo di regata verbanese si disputerà il 1° Memorial Ezio Braga, manifestazione riservata alle imbarcazioni della classe Dinghy 12’, la classe in cui il velista varesino ha regatato negli ultimi anni dopo essere stato apprezzato timoniere nelle classi Flying Junior, 470, Laser e Snipe. In quest’ultima classe Ezio è stato presente anche nel ruolo di commodoro e consigliere.

Un fine settimana di regate – 5 prove, il colpo di cannone della prima prova è previsto alle ore 12.30 di sabato 3 ottobre – per ricordare il sorriso e l’amicizia che Ezio donava a tutti coloro che l’hanno conosciuto: per lui la vela era occasione di confronto sportivo leale, di amicizia, di valori condivisi, di sincera gioia di “stare insieme” anche durante la competizione in mare.

Il bando di regata è disponibile sul sito:

www.avav.it

Leggi anche: