VERSO LA FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO E-SAILING @BARCOLANA 2020

Vela elettronica: il titolo sarà assegnato il 10 ottobre alla vigilia della Barcolana

La FIV punta a replicare il successo del trofeo Mille per una Vela, con 1500 iscritti

Il Bando di Regata, le iscrizioni e i link utili

Mentre la vela reale vive un finale di stagione senza soluzione di continuità, la vela virtuale si avvia ad assegnare il titolo tricolore nella finale del Campionato Italiano E-Sailing @Barcolana. La denominazione del campionato tiene conto della collaborazione che la Federazione Italiana Vela ha avviato con la Società Velica di Barcola Grignano di Trieste, che organizza dal 19 settembre al 10 ottobre 2020 la finale della seconda edizione del Campionato Italiano eSailing 2020. Lo scorso anno la finale fu disputata a Genova durante il Salone Nautico, quest’anno tocca alla Trieste della Barcolana.

La FIV ha predisposto tutto l’apparato tecnico di supporto alla manifestazione, che promette di raccogliere numeri record di partecipanti. Ovunque nel mondo la vela virtuale o elettronica, e-sailing, è in grande crescita, e la federvela internazionale World Sailing l’ha riconosciuta formalmente anche a seguito di quanto fatto dal CIO (il Comitato Olimpico mondiale) con gli e-sports.

Già nella scorsa primavera, durante i giorni del lockdown, la FIV aveva organizzato un campionato di e-sailing dal titolo “Mille Per Una Vela”, che aveva raccolto oltre 1500 iscritti. Per la fase finale del Campionato Italiano ci si attende numeri altrettanto importanti. Giova anche ricordare che l’Italia vanta il campione del mondo e-sailing in carica grazie al successo di Filippo Lanfranchi a fine 2019.

Le regate si svolgeranno online sulla piattaforma Virtual Regatta, nelle date comprese fra il 19 settembre 2020 e il 10 ottobre 2020. Le iscrizioni sono riservate ai tesserati FIV per l’anno in corso e sono aperte a tutti. Per iscriversi è necessario utilizzare la app MyFedervela, oppure andare sul web al seguente indirizzo: https://iscrizionifiv.it/iscrizioni/index.html?r=36148



In fase di iscrizione sono necessari il numero di tessera FIV, il numero velico, il numero scafo e il nome della barca (nickname). Il numero velico sarà uguale al numero scafo: è consigliabile utilizzare il numero velico di Sailranks, in caso di previo utilizzo, altrimenti un numero velico a piacere. Il nome della barca dovrà corrispondere tassativamente al nickname utilizzato in fase di registrazione alla piattaforma Virtual Regatta dal concorrente.

Il numero di telefono è obbligatorio per le comunicazioni da parte dell’organizzazione.

Il minisito ufficiale del campionato sul sito web della FIV: http://www.federvela.it/campionatoitalianoesailing.html

IL BANDO DI REGATA

Bando_di_Regata_II_Campionato_Italiano_E-Sailing_2020_Barcolana.pdf

