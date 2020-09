Conclusa La Cinquecento Trofeo Pellegrini 2020

Vittoria ORC Overall a Super Atax nella categoria XTutti, Black Angel nella X2

Il Trofeo Soligo Never Give Up dell’edizione 2020 de La Cinquecento Trofeo Pellegrini, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con Comune di Caorle, Darsena dell’Orologio, FIV (Federazione Italiana Vela) e UVAI (Unione Vela d’Altura) va agli austriaci Martin Reiner-Florian Schuster che con il loro Seascape 27 Canopus hanno tagliato il traguardo alle 12:55 di venerdì 11 settembre, accompagnati nelle ultime faticose miglia da un benefico vento di bora intorno ai 12 nodi.

Con gli ultimi arrivi di venerdì 11 settembre si conclude ufficialmente la quarantaseiesima edizione di questa regata senza tempo, lungo i più impegnativi tratti dell’alto Adriatico, da Caorle alle isole Tremiti passando per Sansego in Croazia.

Al calcolo dei tempi compensati ORC nella classica categoria X2 confermata la vittoria Overall di Black Angel, IMX-38 di Paolo Striuli in coppia con Marco Tapetto, terzi assoluti al traguardo alle 09:25.14 di giovedì 10 settembre, protagonisti di un avvincente recupero sugli avversari.

Emozionato l’ex pescatore di Caorle Paolo Striuli, grande appassionato di regate offshore che con la 500×2 e la sua città ha un rapporto molto stretto.

“Le regate d’altura X2 sono per me l’essenza della vela e della marineria e vincere la 500×2 mi da sempre delle emozioni uniche. Questa edizione è stata particolare sotto molti aspetti, la prima vera regata per tanti partecipanti in questo anno di rinvii. Le condizioni meteo sono state impegnative, difficili da interpretare e come sempre il livello degli avversari nella categoria X2 era molto alto, sono contento del risultato finale, per il quale ringrazio il mio co-skipper Marco Tapetto che ha preparato la barca perfettamente”.

Secondo posto assoluto per gli inossidabili “demoni” Nicola Borgatello-Silvio Sambo con l’X35 Demon-X, sempre nel gruppo di testa e al terzo posto il nuovissimo J99 Tokio di Massimo Minozzi-Andrea Da Re, alla loro prima emozionante 500×2.

In classe ORC 2 X2 si impone Tasmania di Antonio Di Chiara-Walter Svetina, soddisfazioni anche per il trimarano Sayg I di Andreas Hofmaier-Christian Joerg e per Ivo Kvestic con Ivica Kostelic, che hanno concluso la regata nelle prime ore di venerdì 11 settembre, dando al campione olimpionico di sci croato la possibilità di macinare preziose miglia di allenamento in vista delle regate di qualificazione per il doppio misto offshore di Parigi 2024.

A scrivere il proprio nome nell’albo d’ora della manifestazione come vincitore ORC Overall nella categoria XTutti è lo Ior Super Atax del padovano Marco Bertozzi, al traguardo alle 23:55 di mercoledì 9 settembre, vincitore anche del Trofeo Pellegrini Line Honour XTutti.

“Questa è la nostra settima vittoria Overall con Super Atax, una barca che ci regala sempre grandi soddisfazioni. Per la prima volta abbiamo vinto anche il Trofeo Pellegrini Line Honour, che ci ha dato nuove emozioni in un’edizione molto faticosa e combattuta con avversari temibili, che non hanno mai ceduto fino al traguardo. La soddisfazione di vincere Overall una grande regata offshore come La Cinquecento è difficile da descrivere. Devo ringraziare un equipaggio fantastico senza il quale non si possono raggiungere questi risultati.” ha dichiarato Marco Bertozzi alla lettura delle classifiche.

Il secondo e terzo posto ORC Overall è tutto sloveno, con le vittorie di Macropus, First 40.7 di Ziga Merhar e di Fado, Salona 37 di Andrej Jereb.

La Cinquecento Trofeo Pellegrini è valida per il titolo di Campione Offshore Alto Adriatico, che comprendono anche La Duecento, la Ri.Ga.Sa di Rimini e la Trieste-San Giovanni in Pelago.

Le premiazioni de La Cinquecento Trofeo Pellegrini si terranno congiuntamente a quelle de La Ottanta e La Duecento domani sabato 12 settembre alle ore 19.30 in Piazza Matteotti a Caorle.

Ad attendere i vincitori prestigiosi premi messi a disposizione dagli sponsor e i Trofei Challenge Leonardo Bronca, assegnato al miglior risultato della coppia più giovane, il Trofeo delle Vittorie, per il vincitore della 500×2 in tempo reale categoria monoscafi e il Trofeo Super Atax destinato al vincitore assoluto ORC XTutti.

La Cinquecento Trofeo Pellegrini 2020 è organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita con il sostegno della Città di Caorle, in collaborazione con Darsena dell’Orologio e la partnership di Cantina Colli del Soligo, Birra Paulaner, Dial Bevande, Om Ravenna, Upwind di Aurora Scs, Wind Design, Marina Sant’Andrea, Antal, Astra Yacht.

Main Sponsor de La Cinquecento è Pellegrini Impresa di Costruzioni, azienda specializzata nel settore dell’edilizia industriale e civile, Technical Partner è Vennvind, azienda di abbigliamento tecnico per la vela e il tempo libero.

Classifiche provvisorie www.cnsm.org, foto e video pagina Facebook Circolo Nautico Porto santa Margherita.

FOTO: A. Carloni/CNSM





