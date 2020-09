VELA OLIMPICA: KIEL WEEK DAY 2

Secondo giorno di regate per le classi olimpiche a Kiel (GER): tre zone podio per gli azzurri

Ruggero Tita e Caterina Banti primi nel Nacra 17; Giovanni Coccoluto terzo nei Laser

Grande giornata per Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, terze nell’acrobatico 49er FX

Il DT Michele Marchesini: “Giornata difficile, giornata positiva”

Kiel prosegue con vento imprevedibile, oggi ha soffiato da terra con intensità variabile e soprattutto con molti cambi di direzione che hanno reso le regate spesso delle vere e proprie lotterie. I salti di vento, del resto, sono il bello della vela agonistica, i migliori velisti sono quelli capaci di interpretare al meglio il suo umore, insieme a tutte le infinite variabili che si trovano sul campo di regata. Il day 2 di Kiel è stato in fondo una grande festa per gli atleti della vela olimpica, tornati a confrontarsi dopo mesi di sosta forzata.

I velisti azzurri presenti a Kiel confermano quanto di buono avevano fatto nella prima giornata, e a metà della serie occupano tre posizioni in zona podio. Ruggero Tita e Caterina banti (Fiamme Gialle – CC Aniene) sono sempre leader sul catamarano Nacra 17; Giovanni Coccoluto cede il primo posto ma resta ottimo terzo nel singolo Laser; infine super giornata per le giovani Jana Germani e e Giorga Bertuzzi (Sirena-FV Malcesine), che si siedono in un prestigioso terzo posto dopo 6 prove complessive nella classe acrobatica 49er FX.

Il Direttore Tecnico della vela olimpica azzurra Michele Marchesini alla fine della seconda giornata della Kieler Woche, la kermesse in Germania che vede finalmente il ritorno in regata per le classi veliche a cinque cerchi, è criptico ed ermetico: “E’ stata una giornata molto difficile, per le condizioni del vento da terra. E una giornata molto positiva per i nostri velisti.”

Ecco il dettaglio delle classi.

Nacra 17 catamarano misto foiling (25 equipaggi), 3 team italiani

Ruggero Tita e Caterina Banti (Fiamme Gialle-Aniene) conservano il comando della classifica con quattro prove tra attacco e difesa (1-7-9-7) che si sommano a 1-3-1 del primo giorno.

Si avvicinano al secondo i tedeschi Kohlhoff-Stuhlemmer, oggi più costanti, e al terzo gli inglesi Gimson-Burnet, miglior score di giornata. Vittorio Bissaro e Maelle Frascari (Fiamme Azzurre-Aniene), sono al 6° posto (10-2-17-11) tallonati a pari punti dai bravissimi giovani Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei (Compagnia della Vela di Roma), campioni del mondo Juniores, autori di una giornata notevole (6-13-3-10).

Laser Standard maschile (totale 105 iscritti), 9 timonieri italiani

Dopo 6 prove in due giorni (quattro solo oggi) il triestino Giovanni Coccoluto (Fiamme Gialle) (2-8-5-4 i piazzamenti nel secondo giorno), scende appena dal primo al terzo posto, superato dal norvegese Tomasgaard, oggi ispiratissimo (1-6-1-2) e dal britannico Beckett. Tra gli altri azzurri risale forte Marco Gallo (Fiamme Gialle) adesso ottimo 8° in generale (9-5-6-10 di gionata), poi 13° Alessio Spadoni (Aniene) (7-10-8-6 di giornata), 19° Gianmarco Planchesteiner (Fiamme Gialle) (3-7-11-11), 30° Dimitri Peroni (FV Malcesine) (10-13-19-14), 55° Matteo Paulon (YC Cannigione) (17-36-21-25).

49er FX doppio acrobatico femminile (52 equipaggi), 4 team italiani

Giornata da incorniciare per la timoniera triestina Jana Germani con la prodiera gardesana Giorga Bertuzzi (Sirena-FV Malcesine), con due primi posti, un secondo e un 15°, che le fa balzare sul terzo gradino del podio (9-5-7-1-1-2-15 nelle sei prove in due giorni), alle spalle delle campionesse del mondo, le spagnole Tanara Echegoyen e Paula Barcelò, e delle tedesce Tina Lytz e Susann Beucke. Le azzurre sono a soli 4 punti dalle prime e a 2 dalle seconde, anche se sono a pari punti con le quarte, le fortissime inglesi Charlotte Dobson e Saskia Tidey. Si preannuncia un gran bel finale nelle due giornate che mancano alla conclusione.

Le altre coppie azzurre: 15° posto per Alexandra Stalder e Silvia Speri (CN Bardolino-FV Peschiera) comunque costanti (9-8-7-9) e 19° per Carlotta Omari e Matilda Distefano (Fiamme Gialle-Triestina Vela) che comunque vincono la penultima prova del giorno (12-16-1-10).

Laser Radial femminile (57 iscritte), 4 timoniere italiane:

Duello stellare per il primo posto tra la fuoriclasse olandese Marit Bouwemeester e la ungherese Maria Erdi, divise da 1 solo punto, terza la danese Anne-Marie Rindom. Le azzurre: 13° posto per Silvia Zennaro (Fiamme Gialle) con un buon finale di giornata (14-18-7-6), 22° Carolina Albano (Fiamme Gialle) (21-14-26-25), 23° Joyce Floridia (Fiamme Gialle) (15-24-18-15) e 36° Francesca Frazza (FV Riva) (29-31-28-42).

49er doppio acrobatico maschile (56 equipaggi), 4 equipaggi italiani

Sempre primi i danesi Jonas Warrer e Jacob Precht Jensen, secondi i polacchi Przybytek e Kolodzinski, e terzi i francesi Roual e Amoros.

Risalgono al 15° posto Uberto Crivelli Visconti e Leonardo Chistè (Marina Militare-FV Riva) con una giornata volitiva (8-4-5-25), poi al 21° Simone Ferrarese e Jimmy Togni (CV Bari-Marina Militare) altalenanti (3-18-12-3), mentre scivolano al 27° posto Marco Anessi e Edoardo Gamba (AN Sebina-FV Malcesine) (21-17-7-20), e restano 30° Matteo Barison e Nicola Torchio (FV Malcesine-SG Salò) (15-16-9-14), team giovani qui per fare esperienza internazionale.

