Melges 24 European Sailing Series: Dopo due giornate Arkanoè by Montura si conferma secondo

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Portorose (SLO)- Non smette di soffiare il Borino sulla cattedrale di Pirano ed è lì sotto, nel braccio di mare che la Slovenia divide con la Croazia, che proseguono le regate valide per la terza frazione delle Melges 24 European Sailing Series 2020.

Organizzata dallo Yacht Club Marina Portorose e coordinata dal PRO David Bartol, la manifestazione conta ora un totale di sette prove valide e il conseguente conteggio dello scarto, dettaglio che in realtà non ha fatto che confermare la classifica emersa al termine della prima giornata. A comandare le operazione sono sempre gli uomini di Nefeli che, guidati dal binomio Karrie-Bianchi e protagonisti di un ruolino di marcia fin qui privo di macchia, si cavano il lusso di scartare un terzo, rimediato nella prima prova.

A tre punti dal leader, quindi in ritardo di una lunghezza in più rispetto a ieri, resiste il giovane equipaggio di Arkanoé by Montura che ha riscattato la squalifica per partenza anticipata della quinta regata, risultato poi scartato, con un primo e un secondo ottenuti in conclusione di Day 2, quando la brezza da nord-est è andata man mano calando.

A completare il podio provvisorio è sempre Gill Race Team. L’equipaggio inglese, già vincitore delle Melges 24 European Sailing Series e migliore dei Corinthian, si trova staccato di cinque punti dalla compagine di Sergio Caramel e del tattico Karlo Hmeljak, cresciuti sportivamente nelle acque di Portorose.

Non escono poi dalla top five White Room di Michael Tarabocchia: il vincitore della seconda frazione del circuito, disputata sul lago Attersee, è quarto a nove punti da Gill Race Team, mentre in quinta posizione tengono alto il vessillo sloveno gli uomini di Aria.

La terza frazione delle Melges 24 European Sailing Series 2020 si concluderà domani con lo svolgimento delle ultime due prove e con la seguente cerimonia di premiazione.

A bordo di Arkanoè by Montura regatano Sergio Caramel, Karlo Hmeljak, Michele Meotto, Federico Gomiero e Margherita Zanuso.

Per consultare la classifica clicca qui.

