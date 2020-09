ITALIANI GIOVANILI SINGOLI, CLASSI LASER 4.7 E LASER RADIAL A SALERNO – DAY 3

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Grande giornata: il vento arriva e risolve tutto: 12-14 nodi, tre regate per tutte le flotte

Le classifiche alla vigilia della giornata finale: 6 prove per i Laser Radial, 5 per i Laser 4.7

Finalmente un bel vento che risolve tutto: il penultimo giorno dell’Italiano Giovanile Laser Radial (Under 19) e Laser 4.7 (Under 16) a Salerno ha avuto due facce. Al mattino una prima regata con vento leggero andato inesorabilmente calando, con percorso ridotto, quindi un’attesa premiata dall’arrivo di un bel Ponente di 12-14 nodi che ha alzato una bella onda ripida e corta, e con la presenza della consueta corrente ha fatto disputare altre due prove per entrambe le due batterie nelle due flotte. In tutto ben 12 manche disputate, tre risultati che si aggiungono alle classifiche generali alla vigilia della conclusione di domenica 13.

La classifica della classe Laser 4.7 (i più giovani Under 16), la classifica è aggiornata dopo cinque prove, al comando sempre Domenico Lamante (LNI Pescara) che precede due ragazze gardesane scatenate, Emma Mativi e Giorgia Bonalana (entrambe della Fraglia Vela Riva).

Nella classe Under 19 del Laser Radial le prove completate sono arrivate a sei. In testa dopo una giornata straordinaria c’è Nicolò Nordera (RYCC Savoia) che proprio oggi ha compiuto 18 anni regalandosi due primi di manche (1-8-1), con 11 punti di vantaggio sul secondo, Claudio De Fontes (CC Roggero di Lauria) (5-18-2 di giornata), e 15 sul terzo, Cesare Barabino (YC Olbia) (35-1-6)- La prima femminile è Sara Arseni (CV Roma), quinta assoluta, davanti a Giorgia Cingolani (CV Torbole), settima, e a Maria Giulia Cicchinè (CV Portocivitanova), decima.

La partenza della prima prova domenica 13 settembre è alle 11:30. Previsioni meteo simili. Oggi è prevista anche la premiazione.

Leggi anche: