ITALIANI GIOVANILI SINGOLI, CLASSI LASER 4.7 E LASER RADIAL A SALERNO – FINALE

Scritto da Redazione Italia, News, Regate, Sport

Due regate con vento di 7-8 nodi per la conclusione dell’Italiano Giovanile Laser a Salerno

Il titolo italiano Laser Radial maschile a Nicolo Nordera e femminile a Giorgia Cingolani

Nel Laser 4.7 titolo maschile a Domenico Lamante, femminile a Emma Mattivi

Salerno saluta i 220 concorrenti del campionato italiano giovanile del singolo Laser con una giornata di vento da Ovest sui 7 nodi che consente altre due prove per tutte le flotte, divise in Gold e Silver. I titoli italiani sono assegnati con un totale di 7 prove per i Radial e 6 per i Laser 4.7.

La premiazione affollata ha concluso la regata FIV parte dei Campionati Italiani Giovanili Singolo, organizzata dalla Lega Navale Italiana di Salerno e dal Circolo Canottieri Irno, con il supporto di Kinder Joy of Moving.

Alla premiazione sono intervenuti il consigliere federale Pietro Secondo Sanna, responsabile dell’attività agonistica nazionale, il presidente della V Zona FIV (Campania) Francesco Lo Schiavo, e i presidenti dei due Club organizzatori, Fabrizio Marotta (LNI) e Gianni Ricco (Irno), oltre a Rita Novelli di Kinder Joy of Moving.

I neo campioni italiani giovanili Laser Radial sono il napoletano neo diciottenne Nicolò Nordera (RYCC Savoia), e Giorgia Cingolani (CV Torbole) in campo femminile. Nei Laser 4.7 l’abruzzese Domenico Lamante (LNI Pescara) e la gardesana Emma Mattivi (FV Riva).

Ecco tutti i podi dell’Italiano Giovanile Laser.

LASER 4.7 UNDER 16 FEMMINILE

1) Emma Mattivi (Fraglia Vela Riva)

2) Giorgia Bonalena (Fraglia Vela Riva)

3) Alessandra Grasso (NIC Catania)

LASER 4.7 UNDER 16 MASCHILE

1) Domenico Lamante (LNI Pescara)

2) Mattia Santostefano (SV Oscar Cosulich)

3) Matteo Ciaglia (FV Malcesine)

LASER RADIAL U19 FEMMINILE

1) Giorgia Cingolani (CV Torbole)

2) Sara Martina Arseni (CV Roma)

3) Carlotta Rizzardi (CV Torbole)

LASER RADIAL U19 MASCHILE

1) Nicolò Nordera (RYCC Savoia)

2) Cesare Barabino (YC Olbia)

3) Claudio De Fontes (CC Roggero di Lauria)

