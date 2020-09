Melges 24 European Sailing Series: A Portorose Arkanoè by Montura è secondo solo a Nefeli

Portorose (SLO) – Si è chiusa con un totale di nove prove valida la terza frazione delle Melges 24 European Sailing Series, andata in scena a Portorose grazie alla puntuale organizzazione dello Yacht Club Portorose. Caratterizzate da un Borino che ha toccato al massimo i 12 nodi di intensità, ma che nella media si è mantenuto sotto i 10, le prove hanno promosso Nefeli vincitore dell’evento. Il team di Peter Karrie, alla prima vittoria in questa competitiva classe monotipo, ha fatto sua la manifestazione con una prova di anticipo, avendo completato le prime otto regate senza mai uscire dalla top three.

In seconda posizione, in ritardo di appena quattro punti rispetto al vincitore, si è piazzato Arkanoé by Montura che, sino all’ultimo, ha conteso agli uomini del tattico Niccolò Bianchi il gradino più alto del podio a dimostrazione di come l’equipaggio di Sergio Caramel, nell’occasione assistito dal due volte olimpionico sloveno Karlo Hmeljak, sia ormai tra i più performanti, o comunque tra quelli in grado di poter marcare la differenza al fronte delle condizioni più varie.

“Portorose è uno dei nostri campi di regata preferiti e anche questa volta si è confermato all’altezza di un evento internazionale: nonostante il vento leggero abbiamo completato il programma e la gestione in acqua e a terra è stata impeccabile. Per noi, che dalla nostra avevamo le chiamate tattiche di Karlo Hmeljak, è stato un bell’evento e siamo soddisfatti della nostra prestazione: qualche nodo in più d’aria avrebbe reso il tutto più dinamico, ma ci siamo divertiti e, come sempre capita quando si naviga tra le boe della classe Melges 24, abbiamo aumentato il nostro bagaglio di esperienza, vinto un paio di prove e lottato alla pari con un team come Nefeli che, a oggi, è tra i più veloci e competitivi della flotta” ha spiegato Sergio Caramel a fine regate.

Le due prove odierne hanno permesso ai tedeschi di White Room di Michael Tarabocchia, già vincitore sull’Attersee della seconda frazione del circuito, di scalzare dal podio Gill Race Team di Miles Quinton, ottenendo non solo la gioia del terzo posto ma anche il successo tra i Corinthian.

Archiviata la frazione slovena, il circuito riservato agli specialisti del Melges 24 fa ora rotta verso Trieste dove giungerò a conclusione il primo week end di ottobre, nell’ambito di un evento collegato alla Barcolana.

A bordo di Arkanoè by Montura hanno regatato Sergio Caramel, Karlo Hmeljak, Michele Meotto, Federico Gomiero e Margherita Zanuso.

