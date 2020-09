A BAVENO L’ITALIAN GRAND PRIX, IL CAMPIONATO MONDIALE DI MOTONAUTICA

Scritto da Redazione Eventi, Italia, Motonautica, News, Sport

30 Settembre – 04 Ottobre 2020

Baveno– È l’Italia che riparte di slancio, quella che ha scelto di promuovere, sulle splendide sponde del lago Maggiore, a Baveno, il Campionato del Mondo UIM Classe 3D di motonautica, assegnato ed organizzato dalla Federazione Italiana Motonautica (FIM).

Due i pilastri di questa coraggiosa avventura, scelti dalla FIM, per portare per la prima volta nell’incantevole cornice di Baveno, i migliori piloti internazionali ed italiani, a dispetto del Covid: da un lato gli organizzatori locali, Ovest Destination, società di eventi guidata da Gianfranco Ercolano; dall’altra, dalla famiglia Zacchera, punto di riferimento per l’hotellerie di eccellenza, che in qualità di main sponsor riaprirà le stanze del Grand Hotel Dino – chiuso da Gennaio - per ospitare in tutta sicurezza atleti, vip e visitatori.

Il Campionato del Mondo UIM Classe 3D si svilupperà in un unico evento interamente ospitato presso il Grand Hotel Dino e composto da tre gare nei cinque giorni dal 30 settembre a domenica 4 ottobre, giornata in cui sarà titolato il Campione del Mondo 2020.

L’Evento Mondiale sarà arricchito con alcune altre Prove Internazionali e Nazionali del Campionato Italiano FIM, con ulteriori gare delle Classi:

Endurance Gruppo B;

Honda Offshore;

Formula Junior Elite.

Saranno oltre 20 in totale gli equipaggi che si affronteranno davanti alla terrazza del Dino nelle cinque giornate di gara per la gioia di appassionati e tifosi.

“È con grande piacere che voglio fare le mie sincere congratulazioni agli Organizzatori ed agli Amministratori Pubblici di Baveno,” ha dichiarato il Presidente della Federazione Italiana Motonautica, l’avv. Vincenzo Iaconianni, “che quest’anno daranno luogo ad una delle più importanti manifestazioni motonautiche del 2020. Sono consapevole delle grandi difficoltà che in questo momento storico si sono aggiunte a quelle che si devono normalmente affrontare nella fase organizzativa e realizzativa di Competizioni Mondiali ed Europee di Motonautica; per questa ragione formulo a tutti coloro i quali saranno coinvolti in questo grande evento i migliori auguri insieme ai sinceri ringraziamenti da parte della Federazione Italiana Motonautica.”

“Ci sentivamo in dovere di fare qualcosa per sostenere questo nostro lago, che ha conosciuto la sua stagione meno fortunata e che è stata invece sempre la culla di estati generose, come meta prescelta da un turismo d’élite” commenta Andrea Zacchera, Congress Manager di Zacchera Hotels. “È senz’altro un grande impegno per noi riaprire il nostro Grand Hotel Dino: ma ampiamente ripagato dalla gioia di vedere uno dei nostri fiori all’occhiello accogliere nuovamente i suoi ospiti per una manifestazione così importante. Prioritaria per noi sarà ovviamente la sicurezza: abbiamo preso tutte le misure straordinarie per garantire una vacanza sicura – ma non per questo meno appassionante – ai nostri ospiti”.

“Ovest Destination è un’azienda che si occupa attivamente dell’organizzazione di eventi in tutta Italia e in particolare sul lago Maggiore, ove abbiamo i nostri uffici nella piazza principale di Baveno, in cui ci sarà il paddock principale” spiega Gianfranco Ercolano, G.M. di Ovest Destination. “Crediamo fortemente nella valorizzazione del nostro territorio e nella collaborazione con i supplier locali. Per questo motivo appena si è presentata l’opportunità di portare l’Italian Grand Prix a Baveno non ce lo siamo lasciati sfuggire. Ovest Destination sarà parte attiva dell’evento organizzando e coordinando la manifestazione a terra, nonché i momenti ricreativi della stessa.”

La serata di sabato 3 ottobre avrà luogo la Cena di Gala dell’evento, il cui incasso sarà devoluto totalmente a “La Chiave della Vita”, un’associazione no profit del territorio del Lago Maggiore e del Verbano Cusio Ossola – VCO, che sostiene la lotta alle malattie in ambito pediatrico.

Leggi anche: