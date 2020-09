CAMPIONATO ITALIANO GIOVANILE SLALOM FOIL E PINNA – FIRERACE 120

I NOMI DEI NUOVI CAMPIONI ITALIANI 2020 UNDER 15, UNDER 17 E UNDER 20

Con la tappa di Talamone, si è concluso il Campionato Italiano Giovanile Slalom 2020 Windsurf Foil e pinna con tavole RRD FireRace 120, riconosciuta dalla FIV quale ‘tavola propedeutica slalom Under 20. Quattro le prove disputate nella tre giorni di gare nella divisione Pinna, mentre le Foil, sono state otto prove negli under 17 e sette nelle restanti categorie, rendendo possibile due scarti.

I nuovi campioni italiani giovanili slalom Foil sono per gli under 15 maschile Leonardo Tomasini ITA-150 del Circolo Surf Torbole, che nella tappa di ieri ha vinto tutte le prove e Maddalena Spanu ITA-75 per il femminile. Il titolo under 17 va invece a Manolo Modena ITA-304, anche lui del Centro Surf Torbole, mentre per il femminile il titolo va a Sofia Renna ITA-252, Circolo Surf Torbole. Sul podio più alto degli under 20 maschile sale Mattia Ferraresi ITA-263, ancora del Centro Surf Torbole, circolo che quindi porta a casa tutti e tre i titoli di specialità, e su quello femminile Angela Yvette Paz ITA-217 del Centro Surf Bracciano.

Nella divisione pinna negli under 15 il protagonista è stato ancora Leonardo Tomasini che dunque porta a casa entrambi i titoli, bissando quello del 2019 pinna, così come Maddalena Spanu. Campione italiano under 17 è ancora il sardo Nicolo Spanu ITA-15 dell’Eolo Beach Sport, anche lui bissa il titolo già vinto l’anno scorso mentre nel femminile ancora Sofia Renna raddoppia il titolo. Campione pinna under 20, anche qui una conferma, Giulio MIlianelli ITA-206 del Circolo Windsurf Livorno, già vincitore 2019 e per il femminile Angela Paz.

I podi delle varie categorie: nel Foil under 15 dietro Tomasini secondo mattia Saoncella ITA-830 e terzo Makata Sotomayor ITA-117. Under 17 foil dietro Modena secondo Nicolò Spanu e terzo Francesco Simeoni ITA-123. Under 20, secondo Giulio Milianelli seguito da Zeno Tarlao ITA-7355. Nel pinna under 15 secondo ancora Saoncella seguito da Giacomo Berga ITA-141. Secondo under 17 Simeoni e terzo l’altro Milianelli, Simone. Sul podio under 20 secondo Nicolò Prestipino ITA-210 e terzo Ferraresi.

La tappa di Talamone, in questo particolare anno in cui le regate hanno potuto prendere il via praticamente solo a luglio, ha fatto seguito alla tappa di Torbole, è andata per gli under 15 a Leonardo Tomasini ITA-150 in entrambe le classifiche Foil e Pinna, vincitore di entrambe le tappe in entrambe le divisioni; negli under 17 a Nicolò Spanu ITA-15 nel pinna e Modena nel Foil; negli under 20 a Mattia Ferraresi ITA-830 nel Foil, vincitore di entrambe le tappe, e Giulio Milianelli nel Pinna.‘Siamo molto soddisfatti delle regate di quest’anno – commenta il responsabile del progetto giovanile della AICW, Lucio Cozzupoli – il progetto va avanti e continua a crescere, i ragazzi hanno capito la sua validità e tanti si stanno avvicinando alle regate slalom’.

