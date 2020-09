LA FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO E-SAILING @BARCOLANA 2020

Ecco la barca dell’Italiano e-sailing @Barcolana 2020: è una “passera” digitale!

Il golfo di Trieste con suoi famosi punti cospicui e persino la Bora sul virtuale

Le ultime informazioni e il link per iscriversi

Si avvicina la finale del Campionato Italiano E-Sailing @Barcolana 2020, quest’anno come annunciato si svolgerà a Trieste, sia come sede virtuale nella scenografia digitalizzata, che nella realtà per la finalissima e la premiazione. Su incarico della Federazione Italiana Vela, la Società Velica di Barcola Grignano co-organizza il torneo che il 10 ottobre 2020 vedrà la finale della seconda edizione del Campionato Italiano eSailing 2020.

Mentre le iscrizioni cominciano ad arrivare numerose, ha fatto la sua comparsa la barca che sarà protagonista della finale: si tratta della versione digitale di una straordinaria “passera” adriatica, una delle barche storiche di questi mari, nel progetto che per l’edizione del cinquantennale della celebre regata si è chiamata Barcolana 50.

La passera Barcolana 50 è la barca del Campionato Italiano E-Sailing @ Barcolana 2020, uno scafo che per linee d’acqua e piano velico ha mostrato una incredibile vicinanza con le prestazioni e persino le polari di un moderno monotipo sportboat come il J/70.

Oltre alla digitalizzazione della barca, il processo si è completato con la scenografia di contorno che prevede il Golfo di Trieste, famoso nel mondo per la regata dei record, con i suoi punti cospicui, dal Castello Miramare al profilo delle sue coste, fino alla Piazza dell’Unità d’Italia. Da Trieste fanno sapere, scherzando ma non troppo, di aver digitalizzato anche la Bora, il famoso vento forte da terra protagonista del golfo.

FORMATO – Si svolgeranno delle batterie di qualifica, i concorrenti riceveranno un codice di partecipazione con l’orario preciso delle regate per entrare sulla piattaforma Virtualregatta. Al termine della fase eliminatoria ci saranno 16 finalisti che disputeranno la finale per il titolo in occasione della Barcolana 52, con una Medal Race decisiva tra i top-10 della classifica.

ISCRIZIONI: TEMPO LIMITE DOMENICA 20 SETTEMBRE – Per iscriversi è necessario utilizzare la app MyFedervela, oppure andare sul web al seguente indirizzo: https://iscrizionifiv.it/iscrizioni/index.html?r=36148

In fase di iscrizione sono necessari il numero di tessera FIV, il numero velico, il numero scafo e il nome della barca (nickname). Il numero velico sarà uguale al numero scafo: è consigliabile utilizzare il numero velico di Sailranks, in caso di previo utilizzo, altrimenti un numero velico a piacere. Il nome della barca dovrà corrispondere al nickname utilizzato in fase di registrazione alla piattaforma Virtual Regatta dal concorrente. Un numero di telefono è obbligatorio per le comunicazioni da parte dell’organizzazione.

Il minisito ufficiale del campionato sul sito web della FIV: http://www.federvela.it/campionatoitalianoesailing.html

Bando

http://www.federvela.it/images/Bando_di_Regata_II_Campionato_Italiano_E-Sailing_2020_Barcolana.pdf

