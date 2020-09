ChioggiaVela verso il gran finale

Sabato 19 settembre il Trofeo ChioggiaVela

Nel weekend anche la Meteor al Crepuscolo e il Trofeo Meteorsharing

CHIOGGIA- È iniziato il conto alla rovescia per il gran finale della IX edizione di ChioggiaVela, la manifestazione organizzata e voluta dal Circolo Nautico Chioggia insieme al Comune di Chioggia – grazie al contributo della Regione Veneto – con la collaborazione della locale Pro Loco e Vela Veneta con lo scopo di riproporre la centralità della vita di mare in una città tradizionalmente, culturalmente ed economicamente votata al mare.

Occhi e riflettori puntati sul main event di sabato 19 settembre, con il Trofeo ChioggiaVela, l’evento che da quasi una decina d’anni chiude oramai la stagione estiva a Chioggia con una grande veleggiata aperta a tutte le imbarcazioni. L’appuntamento è alle ore 14:30 nel tratto di mare antistante la spiaggia di Sottomarina, da dove partirà la sfida ad Oca Gialla, l’Ufo 22 detentore del trofeo che nella passata edizione ha sfruttato alla perfezione l’aria leggera imponendosi su Artemisia, il Delta 120 di Giorgio Penzo che ha dovuto accontentarsi della piazza d’onore come già nel 2016 quando si arrese al Moro di Venezia timonato dall’olimpionica Silvia Zennaro. Se entrambe le imbarcazioni hanno già confermato la loro presenza è altrettanto vero che numerosi altri equipaggi stanno in queste ore sciogliendo le riserve e potrebbero essere non pochi gli outsider. Il percorso sarà a bastone, con l’arrivo posizionato nei pressi della diga foranea Sud del Porto di Chioggia, che per l’occasione si trasformerà così in tribuna naturale a cielo aperto.

In serata invece, alle 18 nel bacino di Vigo, i piccoli ma agguerriti Meteor al Crepuscolo cercheranno di ostacolare la corsa di Asiatyco vittorioso nel 2019 e con 5 successi all’attivo in questo spettacolare circuito lagunare che si conclude nelle luci del tramonto proprio in centro città.

Solo sabato mattina, alla chiusura delle iscrizioni, le entries lists definitive sveleranno quali potranno essere i pretendenti più accreditati, certo è pero che molto dipenderà anche dalle condizioni meteo, che ad oggi prevedono aria moderata da NE in progressivo calo nel corso della giornata.

La nona edizione di ChioggiaVela si schiuderà domenica 20 settembre. Alla mattina ancora i Meteor protagonisti nel nuovo format del Trofeo Meteorsharing, regate lagunari di flotta dalle 10.00 alle 13.00 circa, numero di prove variabile a seconda delle condizioni meteo con due barche di Meteorsharing messe a disposizione dall’organizzazione per eventuali equipaggi che volessero provare l’imbarcazione, eventualmente anche a rotazione. Nel tardo pomeriggio infine, alle 18, la sede del Circolo Nautico Chioggia ospiterà le premiazioni che chiuderanno la IX edizione della manifestazione.

