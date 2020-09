CIRCOLO DELLA VELA BARI: ALESSIO MUCIACCIA PRIMO NELLA SECONDA TAPPA DEL CIRCUITO MELGES 14

News, Regate, Sport

Altro ottimo risultato arriva per il Circolo della Vela Bari con Alessio Muciaccia primo classificato in categoria Gold nella seconda tappa del circuito italiano di classe Melges 14. Una barca moderna e veloce, con una classe in crescita esponenziale, che era stata inserita nella short list per i prossimi Giochi Olimpici. L’atleta biancorosso, unico pugliese in gara, ha affrontato un campo di regata con poca aria, peraltro instabile, e pioggia insieme ad altri 15 equipaggi provenienti dal resto d’Italia restando saldo nelle posizioni di testa in tutte e tre le prove portate a termine sulle sei previste e conquistando così il gradino più alto del podio. Alle sue spalle, al secondo posto, il giovanissimo Leopoldo Sirolli, seguito al terzo posto da Guido Sirolli.

Foto: Zerogradinord





