J/70 Cup 2020 Event 2 – Malcesine

Tutto pronto per un nuovo evento a Malcesine, tra conferme e importanti rientri



Malcesine – J/70 Italian Class si prepara a dare il via a una nuova tappa del circuito di regate J/70 Cup, che dopo l’atto inaugurale di inizio settembre, venerdì ritroverà oltre trenta equipaggi sulla linea di partenza allestita dalla Fraglia Vela Malcesine.

Si preannuncia un evento di alto livello, con tante conferme importanti tra gli equipaggi e anche diversi rientri e nuovi arrivi: sarà presente J-Curve di Mauro Roversi, che ha dominato la prima tappa vincendo con una giornata d’anticipo, e gli altri due equipaggi saliti sul primo podio stagionale, Notaro Team di Luca Domenici e Viva di Alessandro Molla.

Grande ritorno anche per la Campionessa Europea in carica, Claudia Rossi su Petite Terrible, che si darà battaglia con tanti nomi noti della Classe J/70, tra cui ricordiamo, solo per citarne alcuni, White Hawk di Gianfranco Noè, Alice di Federico Leproux, La Femme Terrible di Paolo Tomsic e Asante Sana di Claudio Dutto.

La tre giorni di regate prenderà il via venerdì alle 13.00 e potrà contare su un massimo di otto prove da completare entro domenica.

L’entry list è disponibile a questo link.

