GARE DI CANOA PER I GIOVANI VENETI E PRIMI CANOISTI AURONZANI

Scritto da Redazione Altro, Eventi, Italia, News, Sport

Domenica 27 settembre 2020 sono previste temperature fresche sul lago di Santa Caterina ma gli animi dei giovani canoisti veneti sono già molto caldi. Dopo le vicissitudini primaverili del Coronavirus e la cancellazione di numerosi eventi – ultimo in ordine di successione è l’annullamento della gara internazionale di canoa velocità che da fine luglio era stata spostata a fine settembre ma il numero ristretto di iscrizioni ha portato l’organizzazione ad annullare l’evento – vanno in scena ad Auronzo di Cadore i Campionati regionali di canoa velocità 1000 metri e 2000 metri CanoaGiovani (da 9 a 14 anni).

“Questi Campionati regionali per noi sono l’evento della rinascita” – commenta Andrea Bedin – “perché dopo molti mesi di “confinamento” e con la pandemia ancora in atto, volevamo dare un segnale concreto alla comunità cadorina e ai club veneti”. “Non dobbiamo dimenticare che Auronzo, oltre alle restrizioni Covid-19, è stata colpita dalle emergenze idriche di fine luglio e fine agosto, con il conseguente ammasso di molti detriti legnosi sul lago” – continua Bedin. “Ed è con grande orgoglio che possiamo comunicare che il campo di gara, dopo un grande lavoro della macchina organizzativa del Comune di Auronzo e dell’associazione Venice Canoe & Dragon Boat asd, è pronto nella sua migliore condizione” – conclude Bedin.

A complimentarsi per l’obiettivo raggiunto c’è anche il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia che ha inviato una lettera di sostegno agli organizzatori, ricordando che proprio il lago di Santa Caterina sarà il palcoscenico dei Mondiali di canoa del 2023 per le categorie Junior e Under 23.

E le novità non terminano qui. Per la prima volta, sul bacino che da oltre quarant’anni ospita le gare di canoa, gareggeranno quattro atleti dell’associazione locale ASD Canoa Kayak Auronzo Misurina (K1 4,20 2.000 M. Allievi B Maschile Zandegiacomo Mazzon Elia e Moroder Mattia; K1 4,20 2.000 M. Allievi B Femminile Lauri Dalila; K1 2.000 M. Cadetti A Maschile Pais De Gabriel Enrico Matteo), allenati da Alessandro Viglino e Chiara Zandegiacomo Mazzon.

Appuntamento a domenica con inizio delle gare alle ore 11. Si segnala che per l’evento dovranno essere rispettare le misure anticontagio Covid-19.

La lettera del Presidente Luca Zaia

Preg.mo Dott. Bedin,

La ringrazio per le congratulazioni che mi ha rivolto e per il gentile invito. Purtroppo non mi

sarà possibile partecipare ai Campionati Regionali di Canoa velocità 1000 metri e CanoaGiovani

2000 metri, a causa di concomitanti impegni.

Mi complimento per l’impegno profuso dalla vostra Associazione e dal comune di Auronzo

per organizzare questa manifestazione sportiva. Un’anteprima di una disciplina che vedrà

protagonista proprio il lago di Santa Caterina con i Mondiali 2023 di Canoa Velocità Junior e Under

23.

Si tratta di un’importante opportunità per il territorio, non soltanto montano ma di tutto il

Veneto, regione dall’altissima vocazione sportiva ma anche dalla straordinaria capacità ricettiva,

nonostante il difficile periodo che abbiamo vissuto a causa del Covid – 19 e che stiamo ancora

affrontando rispettando le norme di sicurezza sanitaria.

Anche questo evento, una ripartenza dell’attività sportiva praticata sull’acqua, sarà

un’occasione di valorizzazione e di promozione delle nostre montagne, le Dolomiti, patrimonio

dell’Umanità Unesco, un meraviglioso contesto che trova il giusto connubio tra agonismo e cultura,

sport e natura.

Nel dare il benvenuto agli atleti e augurare loro un’ottima competizione, desidero porgere il

mio più cordiale saluto a Lei, al Sindaco Tatiana Pais Becher, e a tutti i presenti.

dott. Luca Zaia





Leggi anche: