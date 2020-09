La Flotta J24 protagonista nel week end a Mandello del Lario

Con il tradizionale appuntamento mandellese, prosegue nel week end la stagione agonistica della Classe Italiana J24





Mandello del Lario (Lago di Como)- Archiviata la prima Regata Nazionale 2020 svoltasi con successo nelle acque toscane di Marina di Carrara e vinta dal J24 del Centro Vela Altura Napoli della Marina Militare ITA 416 La Superba timonato da Ignazio Bonanno, per la Flotta Italiana J24 è già tempo di affrontare il secondo appuntamento di questa strana stagione agonistica.

La Regata, inserita all’interno del Campionato Italiano Mini Altura, si svolgerà questo fine settimana nelle acque del lago di Como, fra Mandello e Lecco e sarà organizzata dalla Lega Navale Italiana sezione di Mandello del Lario.

“Malgrado le difficoltà affrontate in questo 2020 a causa dell’emergenza sanitaria, siamo molto contenti di essere riusciti a confermare la nostra tradizionale tappa dedicata al Monotipo più diffuso al mondo. Al momento abbiamo 14 barche iscritte.- ha spiegato il Capo Flotta J24 del Lario Mauro Benfatto, armatore di Ita 498 NOTIFYMe Pilgrim –Per evitare al massimo i contatti, la segreteria della Lega Navale di Mandello del Lario chiede di completare le iscrizioni via Email (per i documenti da inviare) e tramite l’applicazione Myfedervela.

Il programma prevede per venerdì 2 ottobre (dalle ore 9.30 alle 17.30) e per sabato 3 (dalle ore 9 alle 11) la consegna delle autocertificazioni riguardanti la temperatura corporea ed il ritiro dei gadget. Si ricorda che tutti i comunicati, le classifiche e le iscrizioni di regata saranno consultabili solo sul notice board dell’applicazione My Federvela. Lo skipper meeting, nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di Covid-19, si svolgerà sabato alle 11 mentre alle ore 12 verrà dato il segnale di avviso della prima prova. Le regate proseguiranno anche nella giornata seguente, domenica 4, e, entro due ore dal termine dell’ultima prova, si svolgeranno la cerimonia di chiusura (durante la quale verranno premiati i primi tre equipaggi classificati) e l’esclusivo rinfresco proposto dalla LNI Mandello con la consegna di mono porzioni preparate dal bar nel pieno rispetto dei protocolli.

Sono previste un massimo di sei prove e non ne potranno essere disputate più di tre al giorno. Domenica non sarà dato nessun segnale d’avviso dopo le ore 16.30. La tappa sarà valida anche con una sola prova completata e, con quattro regate valide, sarà applicato uno scarto. L’incanto del Lago di Como, la maestosità delle Grigne, l’ottima organizzazione della LNI sez. di Mandello del Lario e l’ospitalità della nostra Flotta J24 vi aspettano numerosi per regatare e divertirci insieme, sempre rispettando le disposizioni della FIV e dell’IJCA per il contenimento del Covid-19.”

Nell’edizione 2019, grazie a tre vittorie di giornata sulle quattro regate molto tecniche disputate con vento debole, era stato ITA 416 La Superba (MM; 3 punti, 1,2,1,1 i parziali) ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio seguito dal vincitore della seconda prova, Ita 212 Jamaica, armato e timonato dal vice Presidente di Classe, Pietro Diamanti (CNMCarrara; 5 punti, 5,1,2,2) e da Ita 371 Joc Alce Nero armato e timonato dal Presidente della Classe Italiana J24 Fabio Apollonio. Quarto e quinto posto ex aequo (13 punti) per Ita 476 Dejavu armato e timonato da Ruggero Spreafico (CV Tivano, 9,3,4,6) e per Ita 473 Magica Fata timonato da Massimo Frigerio, co-armatore con Viscardo Brusori (CN Cervia Amici della Vela, 3,5,6,5).



TAPPA NAZIONALE J24

CLASSE J24

Mandello del Lario 03-04 Ottobre 2020

BANDO DI REGATA

Le attività di regate dovranno essere svolte secondo le disposizioni in

materia di contrasto e contenimento di diffusione del COVID 19 emanate

dalla Federazione che i Comitati Organizzatori attiveranno e a cui i

tesserati partecipanti si dovranno attenere sotto la vigilanza da parte

dello stesso Comitato Organizzatore. Eventuali casi di COVID 19 che

dovessero essere rilevati nel corso della manifestazione saranno

denunciati dal Comitato Organizzatore ai competenti organi sanitari

preposti





1.COMITATO ORGANIZZATORE

su delega della Federazione Italiana Vela:

Lega Navale Italiana sezione di Mandello del Lario Sezione di Mandello del Lario

Centro Sportivo Prà Magno Via Prà Magno, 8 – 23826 Mandello del Lario (LC)

Tel/Fax 0341 730355 mail: mandellodellario@leganavale.it



2. REGOLE

Le regate saranno disciplinate applicando:

a) il Regolamento di Regata World Sailing 2017/2020.

b) le Prescrizioni e le Normative FIV che sono da considerarsi Regola.

c) le Regole delle Classi per quanto non in contrasto con le Istruzioni di Regata.

d) Il presente Bando, le IdR e i Comunicati Ufficiali che saranno esposti all’Albo Ufficiale dei Comunicati. In

caso di contrasto tra questi prevarranno le IdR e i successivi comunicati ufficiali (Mod. RRS 63.7).

e) Aggiungere alla RRS 61.1 (a): “La barca protestante dovrà informare il Comitato di Regata riguardo la

barca/barche che intende protestare sulla linea d’arrivo immediatamente dopo essere arrivata.”



3. PUBBLICITA’

La pubblicità è libera, se non diversamente specificato nelle regole di Classe (Regulation 20 WS) . Il

Comitato Organizzatore potrà richiedere alle barche concorrenti di esporre la pubblicità dello sponsor

dell’evento.

Le imbarcazioni che espongono pubblicità personale dovranno essere in possesso della licenza FIV per la

pubblicità in corso di validità ed esibirla all’atto del perfezionamento dell’iscrizione.



4. ELEGIBILITA’ , ISCRIZIONI e TASSA DI ISCRIZIONE

La regata è aperta a tutte le imbarcazioni della Classe J24 e sarà inserita all’interno del Campionato Italiano

Mini Altura.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tassativamente tramite l’APP “My Federvela” , entro

le ore 23:59 del giorno 20 Settembre

Per concorrenti stranieri, che non possono accedere all’iscrizione tramite l’APP “My Federvela” , sarà

comunque possibile (senza sovraprezzo) perfezionare l’iscrizione presso la Segreteria, entro i predetti

termini

Ai concorrenti Italiani è richiesto di presentare via mail all’indirizzo direzione@lnimandello.it entro i predetti

termini i seguenti documenti:

• certificato di assicurazione oppure la Tessera FIV PLUS ,

• certificato di stazza o conformità

• tessera di Classe, ove ricorra

• eventuale licenza di pubblicità personale, ove ricorra

Le quote di iscrizione è fissata in € 150,00 l’iscrizione è stata sottoscritta entro le ore 24,00 del giorno 20

Settembre.

La tassa include il varo, l’alaggio, il parcheggio di barche e carrelli dal 02/10 al 05/10

La quota d’iscrizione dovrà essere saldata entro i termini del 20 settembre unicamente tramite bonifico

bancario al seguente iban:

IT22 Q030 6909 6061 0000 0136 994

Intestato a LNI Mandello del Lario

Indicare nella causale: iscrizione Nazionale J24 n. Velico xx



5. TESSERAMENTO

Come da Normativa FIV i concorrenti italiani potranno prendere parte alla regata solo se in possesso della

tessera F.I.V. per l’anno in corso regolarmente vidimata per la parte relativa alle prescrizioni sanitarie in

corso di validità.

Eventuali concorrenti stranieri dovranno essere in regola con quanto prescritto dalla propria Autorità

Nazionale.

6. PROGRAMMA

La regata si svolgerà nelle acque fra Mandello e Lecco con il seguente calendario

02 ottobre 2020: Ore 09:30 – 17:30 iscrizioni

03 ottobre 2020 : Ore 09:00-11:00 iscrizioni,

Ore 11:00 skipper meeting

Ore 12:00 segnale di avviso della prima prova in programma

04 ottobre 2020 : Regate

L’orario del segnale di avviso della prima prova per la giornata del 4/10 esposto entro le ore 18:00 del

giorno 3/10 In assenza di comunicato varrà l’orario del giorno precedente.

Il giorno 4 Ottobre non sarà dato nessun segnale d’avviso dopo le ore 16:30.

Rinfresco e premiazione entro due ore dal termine dell’ultima prova.

9. CONTROLLI DI STAZZA

Non sono previsti controlli di stazza preventivi. Le imbarcazioni, però, potranno essere ispezionate in

qualsiasi momento della regata.



10. ISTRUZIONI DI REGATA

Le Istruzioni saranno disponibili a partire dalle ore 08,30 del 02 Ottobre, presso la Segreteria.



11. PROVE E PUNTEGGIO

Sono previste un massimo di 6 (sei) prove. Potranno essere disputate al massimo 3 prove al giorno

La regata sarà valida con una prova completata.

Sarà applicato il Punteggio Minimo (Appendice A).

Quando siano state completate meno di 4 prove, il punteggio di una barca sarà pari al punteggio di tutte le

prove effettuate. Quando siano state completate in totale 4 il punteggio di una barca sarà il totale dei

punteggi delle prove effettuate scartando il risultato peggiore.



12. RESTRIZIONI PER LA MESSA A TERRA

Le barche non potranno essere messe a terra durante la regata salvo dispensa scritta ed in osservanza con

le condizioni poste dal CdR.



13. RADIOCOMUNICAZIONI

Una barca non dovrà né ricevere né trasmettere comunicazioni via radio che non siano disponibili a tutti i

concorrenti, tranne che in condizioni di emergenza o quando utilizza apparecchiature messe a disposizione

dal CO. Questa restrizione si applica anche ai telefoni cellulari e agli smartphones. Un’infrazione alla

presente regola potrà determinare una procedura secondo la RRS 69 per comportamento gravemente

sconveniente



14. PREMI

Premi al 1° -2° – 3° equipaggio classificato.



15. RESPONSABILITÀ:

Come da Regola fondamentale 4 WS, i partecipanti alla regata di cui al presente Bando prendono parte alla

stessa sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, i Concorrenti e le loro Persone di Supporto sono gli

unici responsabili per la decisione di prendere parte o di continuare la regata. Il Comitato Organizzatore, il

Comitato di Regata, il Comitato Tecnico, ove presente, la Giuria e quanti per qualsiasi ragione prendono

parte all’organizzazione della manifestazione, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per danni che

possono subire persone e/o cose, sia in terra che in acqua, in conseguenza della loro partecipazione alla

Regata di cui al presente Bando. E’ competenza dei Concorrenti e delle loro persone di supporto decidere in

base alle loro capacità, alla forza del vento, allo stato del mare, alle previsioni meteorologiche ed a tutto

quanto altro deve essere previsto da un buon marinaio, se uscire in mare e partecipare alla regata, di

continuarla ovvero di rinunciare.

16. ASSICURAZIONE

Ogni imbarcazione dovrà possedere adeguata copertura assicurativa, come da Normativa Federale in

vigore, ovvero con un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00

Copia della Polizza dovrà essere presentata all’atto del perfezionamento delle iscrizioni

17. DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI

I concorrenti concedono pieno diritto e permesso all’ente organizzatore di pubblicare e/o trasmettere tramite

qualsiasi mezzo, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi ma non

limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o

pubblicitari o per informazioni stampate.



OSPITALITA

Il comitato organizzatore indicherà la posizione di ormeggio. Le barche saranno ormeggiate a cura

e sotto la responsabilità del proprietario o dello skipper.

Durante l’attesa per le operazioni alla gru dovrà essere assicurata la viabilità del porto ed il

passaggio di altre imbarcazioni.



HOTEL / ACCOMODATION

Hotel ”Al Verde” Via Privata ( Frazione Rongio) Mandello

tel.+39 0341 735104

Www.HotelAlVerde.com

Hotel “Grigna” Via Statale 29 Mandello del Lario

tel +39 0341 731105 mail : info@albergogrigna.it

www.albergogrigna.it

“Park Hotel” Via Nazionale 142, Abbadia Lariana

Tel +39 0341 730030 mail : info@parkhotel-abbadia.com

Www.parkhotel-abbadia.com

Camping “Abbadia Lariana “ Via al Campeggio 5, Abbadia Lariana

tel + 39 0341 731621 mail : info@campingspiaggia.com

www.campingspiaggia.com

B&B “Mamma Ciccia “ Piazza Roma, 15, Mandello del Lario

Tel +39 0341 733358

www.mammaciccia.it

B&B “Alla torre del Barbarossa “ Piazza S. Rocco 3 , Maggiana, Mandello

Tel +39 0341 733715 mail: info@allatorredelbarbarossa.it

www.allatorredelbarbarossa.it

