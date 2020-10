EUROPEO 49ER, 49ER FX, NACRA 17 2020 – DAY 3

Terminate le qualifiche all’Europeo delle tre classi veliche olimpiche acrobatiche

Ancora vento leggero e irregolare, ma regate interessanti, azzurri ok

Nel 49er Crivelli-Chistè sono al 3° posto, due su tre team italiani in Gold

Nel 49er FX Omari-Distefano (5) e Germani-Bertuzzi (9) in top-10, due in Gold

Nel Nacra 17 Tita-Banti (3) e Bissaro-Frascari (4) a caccia del podio

Tornano le regate ed entra nel vivo il 2020 Forward Wip European Championship, l’Europeo delle classi olimpiche della vela 49er e 49er FX, e Nacra 17. Un’altra giornata di vento leggero, tra 5 e 8 nodi, che ha consentito comunque lo svolgimento di quattro prove per tutte le flotte. Con la giornata di oggi si chiude la fase delle qualifiche, e da domani le flotte dei 49er e FX saranno divise in Gold (il primo 50% della flotta) e Silver. Resta unita invece la flotta dei Nacra 17.

Continua l’ottimo comportamento dei velisti azzurri a questo primo Europeo dopo la ripresa dell’attività sportiva. Quasi tutti gli equipaggi italiani sono promossi alle flotte Gold, e abbiamo sempre cinque equipaggi nelle rispettive top-10 di classe, in qualche caso con legittime aspirazioni al podio. Si prospetta un bel finale di Europeo, meteo permettendo.

Nella classe 49er maschile, Uberto Crivelli Visconti (Marina Militare) e Leonardo Chistè (FV Riva) sono risaliti al terzo posto, con una super giornata (2-4-2-2), che lo tiene a soli 7 punti dal vertice. Promossi alla Finale Giold anche i giovani Matteo Barison e Nicola Torchio (FV Malcesine) (20), e Simone Ferrarese (CV Bari) e Gianmarco Togni (Marina Militare) (25). In Silver invece gli esordienti Marco Anessi e Edoardo Gamba (AN Sebina).

Nei 49er FX femminili: 5° posto per Carlotta Omari e Matilda Distefano (Fiamme Gialle- Triestina Vela) (14-8-4), 9° per Jana Germani e Giorgia Bertuzzi (Sirena Trieste-FV Malcesine) (6-9-6). Grande performance per le giovani Arianna Passamonti (NC Castelfusano) e Giulia Fava (AV Civitavecchia), che passano in Gold al 19° posto. In Silver Alexandra Stalder e Silvia Speri (Marina Militare) e Margherita Porro (CV Arco) e Sveva Carraro (Aeronautica Militare).

Infine i catamarani misti foiling Nacra 17 vedono al 3° posto Ruggero Tita (Fiamme Gialle) e Caterina Basnti (CC Aniene) (5-19-6-4) e subito dietro al 4° posto Vittorio Bissaro (Fiamme Azzurre) e Maelle Frascari (CC Aniene) (10-1-15-13). In testa l’oro olimpico di Rio 2016 Santiago Lange e Cecilia Carranza, che essendo argentini sono fuori dalla lotta per il titolo europeo, secondi gli inglesi John Gimson e Anna Burnet, che precedono i due equipaggi italiani di soli 3 e 4 punti. Apertissima la corsa al titolo. Gli altri azzurri: 11° Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei (Compagnia della Vela di Roma); 24° posto per i giovanissimi esordienti Gabriele Centrone (CV3V) e Alice Cialfi (CV Ventotene).

Il programma dell’Europeo sul lago Attersee continua venerdi 2, sabato 3 e domenica 4 con le regate della fase Finale.

LINK A RISULTATI E CLASSIFICHE

49er https://49er.org/event/2020-european-championship/#49erresults

49erFX https://49er.org/event/2020-european-championship/#49erfxresults

Nacra 17 https://nacra17.org/events/2020-european-championship/#results

