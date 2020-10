EUROPEO 49ER, 49ER FX, NACRA 17 – DAY 2

Secondo giorno all’Europeo delle tre classi veliche olimpiche acrobatiche.

NIENTE VENTO, REGATE DEL GIORNO ANNULLATE.

Classifiche invariate, con cinque equipaggi azzurri in top-10 (quattro dei quali in top-5).

Giornata di pioggia, freddo, e vento sotto al minimo regolamentare sul lago Attersee in Austria, dove è in corso di svolgimento il 2020 Forward Wip European Championship, il primo campionato continentale di tre discipline olimpiche, le derive acrobatiche 49er e 49er FX, e del catamarano foiling misto Nacra 17.

Le classifiche restano invariate con cinque equipaggi azzurri nelle prime 10 di ciascuna classe, quattro dei quali in top-5. Nella classe 49er maschile, Uberto Crivelli Visconti (Marina Militare) e Leonardo Chistè (FV Riva) sono quarti. Nei 49er FX femminili: 4° posto per Carlotta Omari e Matilda Distefano (Fiamme Gialle- Triestina Vela) e 9° per Jana Germani e Giorgia Bertuzzi (Sirena Trieste-FV Malcesine).

Infine nei catamarani Nacra 17, Vittorio Bissaro (Fiamme Azzurre) e Maelle Frascari (CC Aniene) sono al 3°, seguiti da Ruggero Tita (Fiamme Gialle) e Caterina Basnti (CC Aniene) al 4°.

Il programma dell’Europeo sul lago Attersee continua domani giovedi con le ultime regate di qualifica; quindi venerdi 2, sabato 3 e domenica 4 le Finali.

Comunicati e aggiornamenti e foto saranno diffusi dalla Federvela durante il campionato. Saranno disponibili immagini video con gli highlights del giorno.

