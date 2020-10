EUROPEO 49ER, 49ER FX, NACRA 17 2020 – DAY 4

Ancora poco vento sul lago Attersee: solo due prove 49er, annullate le altre classi

Nel 49er Crivelli-Chistè scendono dal 3° all’11° posto

Nel weekend la volata finale: azzurri in corsa per il vertice su Nacra 17 e 49er FX

In Austria l’Europeo delle classi olimpiche della vela 49er e 49er FX, e Nacra 17 vive un’altra giornata difficile dal punto di vista meteo. Vento leggero e molto irregolare, tante ore in acqua, vari tentativi di dare il via alle regate in programma, ma alla fine solo i 49er maschili riescono a portare a termine due manche, sia delle flotta Gold che della Silver.

Annullate del tutto invece le regate per le classi 49er FX femminili e Nacra 17 misti, per i quali restano invariate le classifiche in vista della volata finale del weekend.

Due prove opache oggi nel 49er maschile fanno scivolare gli azzurri Uberto Crivelli Visconti (Marina Militare) e Leonardo Chistè (FV Riva) (29-25) dal 3° all’11°posto. Un po’ meglio è andata agli altri azzurri della Gold, i giovani Matteo Barison e Nicola Torchio (FV Malcesine) (16-5) risaliti al 17° generale, e Simone Ferrarese (CV Bari) e Gianmarco Togni (Marina Militare) (11-20) attualmente al 25° generale. In Silver Marco Anessi e Edoardo Gamba (AN Sebina), oggi 5-14, sono al 40° posto generale.

C’è attesa adesso per il weekend che si prospetta ricco di regate (e si spera di vento). Gli organizzatori hanno già annunciato la volontà di disputare quattro regate per tutte le flotte, dando la precedenza alle flotte Gold (con partenza fissata per le 11:00) e a seguire le Silver.

La vela azzurra si presenta a questo finale con gli ottimi piazzamenti nel Nacra 17, dove abbiamo al 3° posto Ruggero Tita (Fiamme Gialle) e Caterina Basnti (CC Aniene) e al 4° Vittorio Bissaro (Fiamme Azzurre) e Maelle Frascari (CC Aniene), entrambi a una manciata di punti dalla vetta della classifica.

Anche nei 49er FX femminili le veliste azzurre partono con buone prospettive, grazie al 5° posto di Carlotta Omari e Matilda Distefano (Fiamme Gialle- Triestina Vela) e al 9° di Jana Germani e Giorgia Bertuzzi (Sirena Trieste-FV Malcesine).

