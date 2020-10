LA FEDERVELA AL 60° SALONE NAUTICO. AGGIORNAMENTO EVENTI: TUTTI GLI EVENTI SARANNO ALLO STAND FIV

Attenzione: per motivi tecnici gli eventi FIV del weekend previsti presso il Teatro del Mare si svolgeranno tutti presso lo Stand FIV nell’area Sailing World.

Alle 15 anche la presentazione del progetto di e-learning in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma

Il Salone Nautico di Genova è da sempre un appuntamento irrinunciabile per la FIV, che anche quest’anno è presente al centro dell’area Sailing World con un ampio stand per offrire un punto di riferimento ad appassionati, tesserati, circoli velici, velisti. Allo stand FIV c’è anche un simulatore di vela con un Optimist per i più giovani ospiti della fiera che possono provare i primi rudimenti della vela.

TUTTI GLI EVENTI SARANNO ALLO STAND FIV AL CENTRO DELL’AREA SAILING WORLD SOTTO LA STRUTTURA COPERTA DAVANTI ALLA DARSENA DELLE BARCHE A VELA

Questi gli appuntamenti:

Sabato 3 ottobre

- dalle ore 12: Scuole Vela FIV: La Bussola Ritrovata, il boom estivo delle scuola vela federali, con il Presidente Francesco Ettorre e Alessandra Sensini

- a seguire: Premiazione delle migliori Scuole Vela dei Circoli Velici FIV, alla presenza dei rappresentanti dei primi 10 club per numeri relativi alle scuole vela della stagione

- a seguire: Presentazioni e premiazioni di regate d’altura: Regata delle Torri Saracene

- a seguire: Presentazione progetto e-learning collaborazione tra FIV e Università di Roma La Sapienza, con la Prof. Barbara Mazza

Domenica 4 ottobre

- Ore 12:30-14:00: FIV Partner Day, i partner della Federazione si mettono in mostra. Un omaggio della FIV alle aziende che ne stanno sostenendo l’attività. Presenti rappresentanti delle aziende partner della FIV (Falconeri, Garmin, Yamaha, Kinder Joy of Moving, Mercedes-Benz, Cetilar, Usail, Bimar, Armare).

