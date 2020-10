CAMPIONATO ITALIANO FORMULA WINDSURFING FIN

3^ TAPPA COPPA ITALIA FORMULA WINDSURFING FIN & OPEN FOIL 2020

Titolo Italiano e Coppa Italia 2020 di Formula Windsurfing in palio a Torre Annunziata

dal 9 all’11 ottobre, valvole anche come 5° Trofeo Baia di Oplonti

La spiaggia vulcanica del Circolo Nautico Arcobaleno di Torre Annunziata, che si affaccia sul golfo di Napoli, torna ancora protagonista nella specialità del Formula, dal 9 all’11 ottobre prossimo, mettendo in palio ben tre titoli: Italiano, Coppa Italia divisione Pinna & Foil e 5° Trofeo baia di Oplonti. Il Campionato Italiano è il recupero di quello che doveva svolgersi a Vindicio due settimane fa. Per la Coppa si tratta della terza ed ultima tappa, decisiva per l’assegnazione del trofeo. Il calendario, condizionato dal Covid, ha visto l’edizione di quest’anno svilupparsi in due sole tappe. La prima tappa si è svolta a Porto Corsini in Agosto, mentre la seconda, sempre quella di Vindicio, è stata annullata come per il Campionato Italiano per problemi di Covid nella località laziale.

Il detentore del titolo italiano conquistato nel 2019, è l’atleta lombardo Christopher Frank ITA-211 del Circolo Wake La Darsena, sul Lago Maggiore. Verranno assegnati i titoli maschile e femminile assoluti, e nelle categorie Master, Gran Master, Veteran.

La classifica provvisoria di Coppa invece vede in testa nella divisione Fin Francesco Leoni ITA-378 dell’Adriatico Windsurfing Club, davanti a Andrea Volpini ITA-251 del CN Vindicio e terzo Dario Mocchi ITA-8080 della Lega Navale di Varese. La classifica Open Foil vede al primo posto provvisorio Fabio Benericetti ITA-373, anche lui dell’Adriatico Windsurfing Club davanti a Massimo Masserini ITA-7 del Circolo Vela Alto Sebino e Dario Ansaloni ITA-930 del CN Cattolica.

Ricordiamo che rientra nella stazza del Formula la IqFoil la nuova tavola a vela della disciplina olimpica Windsurf maschile e femminile selezionata da World Sailing per Parigi 2024. Una tavola foil già con 5 nodi vola sull’acqua, e con 10 nodi al traverso si raggiungono facilmente i 25 nodi di velocità rendendo la pratica particolarmente attraente con numeri di praticanti in crescita esponenziale come ha testimoniato il recente Campionato Italiano Foil di qualche settimana fa a Torbole, organizzato sempre da AICW.

