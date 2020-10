REPORT EVENTI FIV AL 60° SALONE NAUTICO

Ricordato il successo delle Scuole Vela federali e premiate le migliori 10 della stagione.

Con il Presidente Francesco Ettorre presentI anche Alessandra Sensini e l’azzurra Chiara Benini.

Nel pomeriggio presentato il progetto di formazione e-learning con l’Università La Sapienza.

Domenica il FIV PARTNER DAY, incontro con le aziende che supportano l’attività federale.

Un grande weekend al 60° Salone Nautico di Genova per la Federazione Italiana Vela, con numerosi eventi, presenze e ospiti allo stand nell’area Sailing World. Si è parlato di Scuole Vela FIV, giovani, formazione, altura, promozione. Alla presenza del presidente Francesco Ettorre, di alcuni consiglieri federali, di ospiti illustri a partire da Alessandra Sensini, vicepresidente CONI e DT Giovanile FIV, a Flavia Tartaglini, ex azzurra olimpica a Rio 2016, dalla nazionale della classe olimpica Laser Radial Chiara Benini Floriani, ai rappresentanti di ben 10 Società veliche affiliate, premiate come le migliori nella speciale classifica delle Scuole Vela FIV.

FENOMENO SCUOLE VELA – Si è partiti dall’analisi dei numeri del successo di una stagione straordinaria delle Scuole Vela. La scelta della vela come sport di assoluta sicurezza nel delicato periodo sanitario è stata ulteriormente aiutata dalla campagna di comunicazione della FIV che ha lanciato il progetto “Ritrova la bussola”, con testimonial come la stessa Alessandra Sensini, Giovanni Soldini e Max Sirena. Il risultato è stato un boom di iscritti alle Scuole Vela federali, confermato dai dati illustrati dal presidente Ettorre.

“In soli due mesi e mezzo le Scuole Vela hanno superato il numero di iscritti che facevano solitamente in un anno intero, oltre quota 35.000. Un risultato molto importante che abbiamo inseguito fortemente perchè sapevamo quanto fosse determinante per i Circoli velici fare la scuola vela questa estate. Devo fare i miei complimenti a tutti se siamo andati anche oltre le aspettative.”

Anche Alessandra Sensini ha detto: “Ampliare la base è il punto di partenza per poter poi cercare il talento, il giovane che abbia voglia di continuare. La costruzione di un campione è sempre molto difficile ed è frutto di tanti fattori, compresa la famiglia, il club, gli allenatori, ma avere una base più larga senz’altro ci aiuterà.”

LE PRIME 10 SCUOLE VELA D’ITALIA – Dopo le parole, i fatti, con il giusto riconoscimento alle migliori 10 Scuole Vela d’Italia nel 2020, secondo una serie di parametri stabiliti dalla Federazione. Una classifica che comprende ben 745 Società affiliate, con 544 che hanno almeno 1 punto. Si parte dal 10° posto dello Yacht Club Cagliari (ha ritirato la targa Marta Magnano), al 9° del Circolo Nautico Cervia (rappresentato da Gianalberto Palmeri e Franco Minotti), per proseguire con l’8° dello Yacht Club Italiano (c’era l’atleta e istruttore Matteo Capurro), il 7° del Planet Sail Bracciano (ha ritirato il premio il presidente della IV Zona Giuseppe D’Amico), il 6° del Varazze Club Nautico (con Marcella Ercoli e Veronica Rocca), il 5° del Circolo Nautico Brenzone (con Giuseppe Viel e Franco Mantovani), il 4° del Circolo Velico 3V (ancora D’Amico), e quindi i primi tre della classifica: terzo posto per il Tognazzi Marine Village (ha ritirato Giorgia Talucci), il secondo della Lega Navale Italiana di Ostia (con la presidente Carola Di Fazio), per finire con la prima scuola vela d’Italia 2020: il Windsurfing Club Cagliari (con il presidente Andrea Caproni e il responsabile della scuola Checco Meloni). A tutti è stato chiesto un breve intervento per raccontare una stagione che per molti versi resterà indimenticabile.

FORMAZIONE: PARTE IL PROGETTO E-LEARNING FIV CON UNIVERSITA’ DI ROMA LA SAPIENZA – Nel pomeriggio altro momento importante per la FIV al Salone nautico: nella sala stampa si è svolta la presentazione della nuova piattaforma di formazione e-learning per dirigenti, tecnici e ufficiali di regata FIV, realizzata in collaborazione con l’Università di Roma La Sapienza. Un passo avanti significativo su un’idea dello stesso presidente Ettorre, finalizzata dal presidente della IV Zona Giuseppe D’Amico con l’accordo che ha coinvolto una delle più prestigiose Università italiane. La Professoressa Barbara Mazza, direttore del Dipartimento Comunicazione e Ricerca Sociale presso la facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione de La Sapienza, preside del corso di laurea in Organizzazione e Marketing per la Comunicazione d’impresa, ha illustrato nel dettaglio come funzioneranno i corsi online, la cui particolarità sarà quella di essere divisi per le citate categorie: dirigenti, tecnici, UDR, con specifici percorsi formativi, mentre i docenti saranno in parte accademici e in parte esperti del settore. La durata dei corsi è libera e dipende dai partecipanti e al termine, dopo un esame conclusivo, si ottiene una certificazione che comporta il riconoscimento dei crediti formativi.

Formato, iscrizioni e piattaforma saranno prossimamente resi disponibili attraverso i canali FIV.

Entrambi gli eventi odierni della FIV al Salone sono stati trasmessi in diretta social sulla pagina facebook FIV con migliaia di visualizzazioni, e possono essere rivisti a questo indirizzo: https://www.facebook.com/federvela/

DOMENICA CON IL PARTNER DAY – Domenica 4 ottobre altro momento importante per la FIV al Salone nautico con il Partner Day che la Federvela ha voluto dedicare alle aziende che la sostengono nelle sue attività. Presenti rappresentanti delle aziende partner della FIV (Falconeri, Garmin, Yamaha, Kinder Joy of Moving, Mercedes-Benz, Cetilar, Usail, Bimar, Armare), e due giovanissimi atleti azzurri di particolare rilevanza: Giorgia Speciale, windsurfista marchigiana vincitrice della medaglia d’oro alle Olimpiadi Giovanili nel 2018 e oggi nella squadra nazionale in campagna per i Giochi di Tokyo 2020 per il 2021, e Marco Gradoni, 16enne romano velista mondiale e velista dell’anno in Italia 2020, tre volte iridato Optimist.

Dal palco del Teatro del Mare, tornato agibile a tempo record, hanno parlato Antonio Castiglia per Kinder Joy of Moving, Luca Cornali di Garmin e Alessandro Russo di Yamaha. E’ stato utile ripercorrere le fasi, le motivazioni e i valori che sono alla base delle partnership di importanti aziende al fianco della Federvela, così come il confronto ravvicinato con due atleti “millennials” molto attivi nella comunicazione moderna e sui social. Il riconoscimento della reciproca importanza tra mondo della vela sportiva, atleti e sponsor è stato la chiave dell’incontro, terminato proprio mentre sul Salone tornava a piovere copiosamente. Interviste ai protagonisti, presenti e assenti, sono state realizzate allo stand FIV e sono trasmesse sui canali social della stessa Federazione.

Lo stand FIV resta il riferimento per gli appassionati fino a martedi 6, giorno di chiusura del Salone, con la presenza di un altro atleta nazionale, l’olimpico ed ex campione europeo del windsurf Mattia Camboni, e con la distribuzione di materiale informativo sull’attività periferica e sui partner.

Dopo il Salone di Genova, la FIV si sposta a Trieste per la Barcolana, dove sono previsti altri momenti importanti: la finale del Campionato Italiano E-sailing in concomitanza con la celebre regata, e la consegna di una tessera d’onore FIV a un grande personaggio della vela italiana. Appuntamento al prossimo weekend a Trieste.

